Quali sono le ultime tendenze nell’arredamento dei negozi?

Qualsiasi attività commerciale deve proporre una piacevole esperienza d’acquisto con la giusta combinazione tra eleganza, originalità e funzionalità. Le ultime tendenze forniscono diversi spunti per l’accostamento creativo e appropriato di uno spazio espositivo in grado di richiamare e incuriosire gli eventuali acquirenti. Colori, geometri e trame sono i principali punti di riferimento per gli arredatori alla ricerca dell’immagine perfetta per un determinato negozio. I luoghi deputati allo shopping, infatti, devono possedere un’atmosfera affascinante, confortevole e coinvolgente. Per creare la giusta ambientazione si devono decorare e configurare gli spazi interni in maniera appropriata e distintiva. L’arredamento, in fin dei conti, deve rappresentare anche la personalità del proprietario che ha curato l’allestimento e la disposizione degli elementi più importanti per l’attività imprenditoriale. Negli ultimi anni, sono emersi numerosi progetti inediti che hanno ridefinito gli standard e alimentato la diffusione di nuovi modelli di riferimento. I locali commerciali, inoltre, devono rispettare anche delle normative speciali, che di fatto, vengono applicate per preservare la sicurezza della clientela e del personale. Le leggi non limitano la fantasia che può essere utilizzata per creare il connubio ideale tra praticità e raffinatezza. Per valorizzare lo spazio espositivo e i prodotti messi in vendita si devono creare i presupposti per un’accoglienza adeguata ed emozionante. Le nuove tendenze promuovono una maggiore versatilità e in questo articolo scopriremo gli stili più appropriati per arredare un negozio con eleganza, gusto e ricercatezza.

Strategie nell’interior design per punti vendita e spazi espositivi

La libertà di movimento e la predisposizione di ambienti multifunzionali rappresentano i principali capisaldi dei nuovi trend riservati ai punti vendita e agli spazi espositivi. Le ultime tendenze attingono a piene mani da stili differenti e fonti alternative in base ai nuovi parametri richiesti dagli esperti di interior design. In un negozio elegante e funzionale non possono mancare alcuni elementi indispensabili come un tavolino da abbinare alle gradazioni prescelte per l’allestimento. Gli arredamenti di base, infatti, svolgono un ruolo molto importante nella composizione di un ambiente stimolante, moderno e ricercato. Quando il budget per l’allestimento è limitato, la versatilità diventa la principale fonte d’ispirazione e orientamento. In questi casi si possono mescolare dei mobili economici con dei pezzi più sofisticati ed esclusivi per un mix attraente e originale. L’alternativa è rappresentata dall’adozione di un approccio minimalista contraddistinto da linee semplici, spazi ampi e colorazioni neutre. Non a caso, i consumatori preferiscono gli ambienti ordinati nei quali gli oggetti esposti o decorativi non si sovrappongono tra di loro, ma creano un giusto rapporto armonico in base agli spazi disponibili. L’ordine e la flessibilità sono due elementi essenziali nella definizione di uno spazio ospitale e invitante. Per valorizzare e incrementare la visibilità dei prodotti esposti, infatti, si devono predisporre i locali con una certa logica e una buona dose di buon senso. L’atmosfera, in pratica, viene curata fin nei minimi dettagli per predisporre i clienti prediligono gli ambienti più confortevoli e rilassanti.

Innovazione tecnologica e sostenibilità: nuove frontiere nell’Interior Design commerciale

I nuovi trend alimentano la creatività degli interior design, ma la vera risorsa destinata a rivoluzionare questo settore riguarda l’introduzione dell’innovazione tecnologica all’interno degli ambienti commerciali. Il percorso d’acquisto, infatti, viene arricchito con alcuni dispositivi di ultima generazione che personalizzano e migliorano l’esperienza dei consumatori che visitano una determinata area espositiva. Un altro cambiamento, destinato ad una rapida affermazione, coinvolge la disposizione riservata ai prodotti in vendita nei negozi di ultima generazione. Le merci, infatti, vengono esposte in modiche quantità per stimolare la concentrazione dell’acquirente e ridurre la presenza ingombrante di tutti gli elementi inutili e superflui. Questo ritorno allo stretto indispensabile viene incentivato per limitare l’offerta commerciale e soddisfare le necessità più impellenti della clientela. La focalizzazione sul processo di coinvolgimento, infatti, alimenta la pianificazione di percorsi sensoriali più emozionanti, esaltanti e coinvolgenti. La sostenibilità, infine, rappresenta la tendenza predominante anche nel settore del retail dove l’attenzione sull’impatto ambientale è divenuto un fattore indispensabile per la progettazione di qualunque spazio dedicato alla vendita.

Dalla natura all’urban chic: Tendenze e materiali nell’Interior Design commerciale

Gli elementi decorativi che richiamano paesaggi esotici e selvaggi forniscono numerosi spunti agli architetti che lavorano nel settore del retail. Il ritorno in auge dello stile industrial, invece, segna la riaffermazione dei materiali in ferro e delle atmosfere tipicamente urbane. Le linee chiare e le nuances delicate, invece, definiscono le caratteristiche principali dei negozi più raffinati e sofisticati. I colori intensi sono un must per le attività commerciali che si trovano nelle località balneari in cui vengono risaltati gli effetti cromatici prodotti dalla luce estiva. L’azzurro, ad esempio, richiama immediatamente alla mente il mare e il cielo di una tipica giornata soleggiata. Le opzioni grafiche che simulano la pietra o il marmo, invece, riscuotono un considerevole successo perché trasmettono un maggior senso di affidabilità e stabilità. Le combinazioni armoniche tra metallo e vetro rappresentano un trend in ascesa perché denotano immediatamente un profondo senso di eleganza e ricercatezza. Questi materiali vengono abbinati con i colori che trasmettono positività, freschezza e vivacità in base alle combinazioni cromatiche più in voga negli ultimi anni. Il dinamismo cromatico, infatti, deve essere bilanciato dai metalli che diffondono un piacevole senso di sicurezza e tranquillità. Lo stile scandinavo rappresenta la massima espressione di questo nuovo orientamento caratterizzato dalla ricerca di un maggiore equilibrio tra estetica e funzionalità. L’impiego di arredamenti basilari ed elementi decorativi circolari imprime una leggerezza superiore all’ambiente destinato alla vendita di prodotti e servizi. Per arricchire il negozio, infine, si possono utilizzare delle soluzioni complementari che sfruttano il vetro per risaltare le merci esposte e catturare la luce naturale proveniente dall’esterno. Questo materiale è un must che non può assolutamente mancare in un negozio elegante, originale e leggermente minimalista. Con alcuni materiali e una buona illuminazione si possono ricreare delle ambientazioni naturali in linea con le aspettative della clientela più sensibile verso il tema della sostenibilità ambientale. Le tonalità più sature e audaci, invece, si abbinano alla perfezione con i motivi geometrici contemporanei all’interno di uno spazio ampio e personalizzabile. Ecco la soluzione emergente tra gli arredatori di negozi che vogliono risaltare una determinata attività economica con una combinazione sofisticata e ricercata.

#LE