MODA ARTE ARCHITETTURA – CONTAMINAZIONI ALLA MILANO FASHION WEEK

Si ispira alla leggerezza di Fausto Melotti il progetto di Parisotto+Formenton per la vetrina Eleventy La Rinascente Duomo per la Milano Moda Uomo.

La passione per l’arte contemporanea è spunto per gli incipit progettuali dello studio attivo da 25 anni sulla scena internazionale dell’architettura e del fashion retail.

Da martedì 17 gennaio fino al 23 gennaio, in concomitanza con la settimana della moda maschile, una delle vetrine del prestigioso porticato della Rinascente prospiciente piazza Duomo ospiterà una installazione temporanea del marchio del Made in Italy Eleventy, firmata da Parisotto+Formenton Architetti. I progettisti sono gli ideatori del retail concept Eleventy ed autori dei progetti dei negozi monomarca (tra gli altri Milano, Brescia, Mantova, Courmayeur, Viareggio, Capri, Ischia) e dei corner in tutto il mondo, come degli allestimenti temporanei e dello showroom di Milano – situato in Corso Venezia 14.



L’allestimento della vetrina è dominato da una installazione effimera: una mini architettura leggera composta da elementi sottili in ottone naturale che muovendosi su piani diversi orizzontali e verticali creano un ordinato dinamismo. La leggerezza della struttura ideata come un frame al contempo grafico e articolato nella spazialità, si ispira alle leggere sculture dell’artista italiano Fausto Melotti. L’allestimento è completato da una serie di volumi monolitici bianchi, disposti sul fronte, che richiamano astrattamente i blocchi di marmo delle cave di Carrara, dove è stata ambientata la campagna Eleventy, visibile nell’immagine in background.

Il progetto di Parisotto+Formenton per Eleventy esprime la volontà di comunicare l’identità del marchio, in forte ascesa a livello internazionale, attraverso coerenza compositiva e di linguaggio, omogenea all’imprinting delle collezioni. Il segno pulito, tipico dello studio per i progetti di fashion retail si declina dal respiro architettonico complessivo ai particolari dei pezzi su disegno, coniugandosi con l’impegno per la qualità propria di Eleventy. Aldo Parisotto e Massimo Formenton – attivi da 25 anni sulla scena internazionale dell’architettura e del fashion retail – da sempre appassionati di arte contemporanea ne traggono spesso spunto per i loro incipit progettuali, vivificando di continuo il loro linguaggio attraverso le contaminazioni fra Moda, Arte e Architettura.