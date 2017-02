Gallerie Commerciali Bennet sceglie il Proximity Marketing di IDEASFERA.

IDEASFERA sfrutta i benefici di questa innovativa tecnologia per consentire a Gallerie Commerciali Bennet di contattare i clienti quando si trovano in prossimità o all’interno delle proprie Gallerie.

E’ partita la nuova attività promozionale 2017 per incentivare l’utilizzo dell’App di Gallerie Commerciali Bennet. Tanti premi in palio per i clienti che utilizzano l’applicazione, con il nuovo concorso “Usa l’APP e Vinci!”.

IDEASFERA per Gallerie Commerciali Bennet – cliente storico – sviluppa e lancia nel 2016 la nuova App che porta un’innovazione unica per il mondo dei centri commerciali: il Proximity Marketing. Questo progetto è l’attività conclusiva di un lavoro che IDEASFERA sta sviluppando con GCB da oltre cinque anni e che ha rivoluzionato completamente la comunicazione digitale dell’azienda, introducendo anche una strategia CRM vincente.

IDEASFERA – società leader nella gestione di sistemi di Customer Relationship Management, strategie di Lead Generation, soluzioni per la realizzazione di concorsi a premio e direct marketing – è tra le prime società in Italia a sviluppare e distribuire un’App destinata a rivoluzionare il mondo retail e il modo di comunicare con i clienti nei centri commerciali. Grazie a questa innovativa tecnologia, le comunicazioni inviate ai clienti sono sempre più personalizzate, rilevanti e raggiungono il target quando quest’ultimo è in prossimità dei luoghi o punti vendita definiti.

“Stiamo esplorando con questo straordinario cliente, Gallerie Commerciali Bennet, – commenta Marco Barbagli, Founder & Managing Director di IDEASFERA – le nuove frontiere della fidelizzazione e dell’engagement della clientela grazie a questo progetto di marketing di prossimità. Essere tra i primi ad affrontare questa sfida è stimolante ed avvincente. Creerà per i nostri clienti un notevole vantaggio competitivo e darà loro la possibilità di ampliare i canali di comunicazione con i consumatori. Del resto è quello che da oltre quindici anni facciamo, sviluppando soluzioni di marketing strategico per i nostri clienti.”

Nel 2016 oltre al lancio dell’App è stato messo on line il nuovo portale web di Gallerie Commerciali Bennet con un’interfaccia utente e un’esperienza di navigazione unica nel suo genere. Dal portale si può accedere alle informazioni, promozioni e news di tutte le quarantacinque gallerie commerciali.

Oggi tramite l’App i clienti possono ricevere contenuti quando si trovano in prossimità di uno dei 33 centri commerciali di Gallerie Commerciali Bennet in cui il servizio è attivo. Già oltre 60.000 persone hanno scaricato l’App e ciò dimostra l’efficacia per GCB e il successo di pubblico, che ha apprezzato l’iniziativa.

Contemporaneamente si è instaurata una collaborazione con i tenant presenti nei centri commerciali di GCB per raccogliere le promozioni e offerte da veicolare attraverso i canali web e mobile: dal lancio di aprile 2016 a fine anno sono state caricate oltre 1.500 promozioni tra tutte e 33 le gallerie. Quest’ultimo aspetto è centrale nella strategia web e mobile studiata da IDEASFERA per GCB: mettere al centro della comunicazione i tenant e offrire loro strumenti reali e concreti di comunicazione.

Come funziona il Proximity Marketing

La tecnologia si basa sui cosiddetti beacon, dei dispositivi Bluetooth dal costo ridotto e dalla semplice installazione che comunicano la loro presenza a un device. Questo significa che l’App installata su uno smartphone o su un tablet riceve il segnale Bluetooth e verifica se sono disponibili contenuti da mostrare all’utente che è in prossimità: in caso affermativo l’utente vedrà questi contenuti sul proprio device. I messaggi non sono mai invadenti e ripetitivi, infatti non viene mai inviata la stessa comunicazione a un utente che l’abbia già ricevuta.

Ai beacon, Ideasfera aggiunge anche la tecnologia ad ultrasuoni che ha la stessa modalità di funzionamento ma consiste nella diffusione di un segnale ad ultrasuoni distribuito dalla radio in store del centro commerciale: l’App è in grado di rilevare indistintamente il segnale ad ultrasuoni o Bluetooth e inviare di conseguenza i contenuti di prossimità sugli smartphone dei clienti.

La piattaforma di prossimità consente anche di definire delle geofence (aree geografiche definite da latitudine, longitudine e raggio) attorno a un punto specifico che consentono, tramite la localizzazione GPS dello smartphone su cui è installata l’App, di inviare notifiche a coloro che entrano nell’area designata.

IDEASFERA

E’ il risultato della fusione di due anime: una di matrice tecnologica e l’altra al servizio dei centri commerciali. Fa capo a Mediatel srl, fondata da Marco Barbagli nel 1999, leader nella gestione di sistemi di Customer Relationship Management (CRM), servizi di direct marketing, strategie di Lead Generation e soluzioni informatiche per la realizzazione di concorsi a premio.

Nel 2012, l’incontro con Lorenzo Rizzi sancisce la nascita di IDEASFERA, con la conseguente acquisizione di oltre vent’anni di know how nel mondo della comunicazione ed eventi focalizzata su Centri Commerciali e Grande Distribuzione Organizzata. IDEASFERA si distingue per l’approccio specializzato, per la progettazione e l’utilizzo di tecnologie innovative, caratteristiche che permettono alla società di supportare i clienti e di accompagnarli nelle varie fasi della loro crescita. Le competenze acquisite negli anni le permettono di gestire la comunicazione integrata per importanti aziende nazionali.

Oggi IDEASFERA è in grado di seguire il marketing strategico e operativo per i propri clienti, a partire dalla definizione di una campagna pubblicitaria fino alla gestione del web e dei canali social. Tra i clienti annovera: Gallerie Commerciali Bennet, Ipermercati Bennet, Arcotecnica Group, Cushman & Wakefield, IGD, Sonae Sierra, Conserve Italia, Distillerie Moccia.

