SANDRO: a Milano la prima boutique italiana dedicata all’uomo.

La terza boutique milanese del brand francese è dedicata completamente all’uomo.

Situata in Via Manzoni 25, la boutique Sandro Paris si sviluppa su una superficie di oltre 80 mq., disposti su due livelli, ed ospita la collezione di abbigliamento ed accessori uomo disegnata da Ilan Chetrite.

Semplici linee pulite creano un ambiente sobrio e sofisticato, un design deciso ed elegante si combina con la ricchezza e l’elevata qualità dei materiali, per creare un’atmosfera moderna. L’illuminazione valorizza le collezioni grazie a morbidi giochi di luce.

Marmi White Beauty combinati con legno naturale, conferiscono all’ambiente una nota di calore. I mobili vintage e i tappeti rendono lo spazio unico, enfatizzando la forte personalità del brand.

A oggi i punti vendita Sandro nel mondo sono 525. In Italia il brand è sbarcato nel 2008 con corner in Rinascente (Roma, Milano e Firenze), per poi aprire una boutique in via del Babuino a Roma nel 2013, una a Milano in via Manzoni nel maggio 2014, una a Firenze in via Calimala nel febbraio 2015 e una a Torino in via Lagrange ad aprile 2015.

L’espansione è proseguita con il secondo store milanese in corso Como nel settembre 2015 e il secondo a Roma in via Frattina.

