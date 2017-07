FALCON MALLS sceglie JLL per la commercializzazione del centro commerciale CASCINA MERLATA a Milano

Falcon Malls, società del Gruppo Fawaz Alhokair, specializzata nello sviluppo, nella commercializzazione, promozione e gestione di centri commerciali proprietari affida a JLL, società di consulenza professionale e finanziaria specializzata in servizi immobiliari

Il centro sorgerà nella zona nord-ovest di Milano, entro i confini cittadini e in prossimità all’area che ha ospitato Expo Milano 2015.

Il mall è inserito nell’ampio progetto di riqualificazione urbana di UPTOWN, il nuovo smart district di Milano: oltre a questo moderno shopping centre di Falcon Malls, il nuovo quartiere ospiterà residenze di ultima generazione sostenibile, all’insegna dello smart luxury, nonché un nuovo istituto scolastico, il tutto immerso in uno splendido parco urbano di 250.000 m2 .



In parallelo, l’area che ha ospitato Expo Milano 2015 cambierà volto, grazie allo Human Technopole, polo attorno al quale graviteranno circa 1.500 persone. Il centro commerciale beneficerà anche del trasferimento, nella stessa area, dei dipartimenti scientifici dell’Università Statale di Milano con la creazione di una nuova città universitaria che accoglierà circa 2.280 operatori e oltre 18.000 studenti e con l’inserimento di una nuova struttura ospedaliera.

Il nuovo mall, con circa 65.000 m2 di GLA, ospiterà circa 190 negozi di vario genere e sarà integrato nell’area in modo armonico, diventando il cuore pulsante della vita e del tempo libero del bacino di riferimento. Il merchandising mix di “Cascina Merlata – Milano” sarà composto da una offerta di retail, food e intrattenimento – con un cinema multisala e una zona giochi dedicata alle famiglie – fornendo i propri servizi in perfetta continuità con il lifestyle della zona.

Il progetto si sviluppa su due strutture, collegate da un’area food&beverage panoramica: l’edifico Est ospiterà l’entertainment e la ristorazione, con un moderno cinema multisala, un’area giochi di nuova generazione, diversi ristoranti, servizi e un supermercato specializzato nell’offerta gourmet.

L’edificio Ovest ospiterà, invece, un fantastico percorso di shopping su due livelli, inclusi importanti family store, brand moda e accessori, oltre a elettronica, sport e quanto altro si possa desiderare da una galleria urbana di nuova concezione. Il bridge panoramico di collegamento prevederà, invece, una food street che andrà a integrarsi con il resto dell’offerta di F&B, sinergica con l’intrattenimento serale.

JLL è advisor esclusivo di Falcon Malls per la fattibilità e la commercializzazione degli spazi retail di Cascina Merlata, che si inseriscono nel panorama sociale e commerciale di Milano come una nuova e vibrante destinazione per lo shopping e il tempo libero, oltre a costituire un’importante rigenerazione urbana.

Falcon Malls, grazie a una consolidata esperienza maturata nei mercati internazionali più dinamici, è un partner in grado di portare una visione innovativa e nuove possibilità di crescita per il retail in Italia e in Europa. Parte del gruppo Fawaz Alhokair, Falcon Malls mette in campo una grande solidità e una progettualità a lungo termine, come parte di una struttura verticalmente integrata, che copre tutte le attività chiave dell’industria dei centri commerciali: promozione, sviluppo, commercializzazione e gestione.

FALCON MALLS ITALY

Falcon Malls, parte del gruppo Fawaz Alhokair, è un società italiana attiva nello sviluppo, commercializzazione e nella gestione di centri commerciali di proprietà. Con una vasta esperienza maturata nei mercati internazionali più dinamici, l’azienda è in grado di portare una visione innovativa e nuove possibilità di crescita per il Retail in Italia. Grazie a una struttura verticalmente integrata, Falcon Malls copre tutte le attività chiave dell’industria dei centri commerciali, dalla promozione, allo sviluppo, alla commercializzazione e alla gestione. La società ha attualmente 3 grandi progetti in fase di realizzazione in Italia, per un totale di circa 224.000 m2 di GLA.

JLL

JLL (NYSE: JLL) è una primaria società professionale di consulenza specializzata in servizi immobiliari e di gestione degli investimenti. Una delle società Fortune 500, JLL assiste proprietà immobiliari, utilizzatori ed investitori per raggiungere i loro obiettivi aziendali. Nel 2016, JLL ha prodotto un fatturato di €6,8 miliardi e un fatturato relativo alle provvigioni di $5,8 miliardi e, per conto di propri clienti, gestisce 409 milioni di mq (4,4 miliardi ft2) e ha completato acquisizioni, vendite e operazioni finanziarie per $136 miliardi circa. Alla fine del primo trimestre del 2017, JLL aveva quasi 300 uffici corporate, operazioni in corso in più di 80 paesi e una forza lavoro globale di oltre 78.000 collaboratori. Al 31 Marzo 2017, LaSalle Investment Management aveva in gestione asset immobiliari per $58,0 miliardi. JLL è il brand name e il marchio commerciale registrato di Jones Lang LaSalle Incorporated.

