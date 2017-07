PALAZZO REINA, nuovo store del lusso nel quadrilatero della moda di Milano.

Casa Reina, storico palazzo ottocentesco sito nel cuore di Milano in via Bagutta 12, torna al suo originario splendore grazie ad un importante intervento di restauro che restituisce alla città un pezzo della sua storia.

Il palazzo, realizzato nel 1830, su commissione della nobile famiglia milanese Reina, fu abbandonato per anni, poi affidato dal Comune al gruppo bancario BNP Paribas e infine ceduto alla Société Generale Immobiliere LSGI.

Il progetto di recupero delle facciate esterne e la riorganizzazione degli spazi interni ha permesso a Palazzo Reina di diventare location ideale per i protagonisti internazionali di moda e design, tra cui Issey Miyake, che a marzo lo ha scelto per aprire il suo primo flagship store italiano.

A F&M Ingegneria è stato assegnato dal GRUPPO LSGI – che ha acquistato il palazzo nel 2014 – l’incarico di occuparsi dei servizi di project & construction management e coordinamento della sicurezza e delle varie imprese per tutto l’edificio.

L’immobile, che si sviluppa su una superfice di 5.000 mq, è costituito da due edifici attigui (civico 10 e 12) con differenti accessi, tipologia costruttiva, datazione e disegno architettonico. La splendida corte interna e l’esclusivo giardino completano l’architettura del palazzo.

L’intervento di restauro ha previsto una meticolosa e filologica opera di recupero sia delle facciate esterne sia dei saloni interni, compresi affreschi e intonaci, ed una rimodulazione degli spazi con la creazione di collegamenti verticali che ne consentono una perfetta fruibilità per attività commerciali e/o espositive.

Il progetto architettonico e di restauro affidato a P+P studio, società di architettura diretta dall’Arch. Ermanno Previdi, è stato finalizzato al restauro e alla riqualificazione dell’intero immobile e ha previsto la riconfigurazione del sistema distributivo e del layout delle unità immobiliari. Il nuovo layout ha infatti consentito la realizzazione di tre negozi, che si sviluppano su tre piani (interrato, pianterreno e primo piano). Un’ulteriore area, ai piani superiori, è destinata a showroom /uffici e può costituire eventuale ampliamento dei negozi previsti.

Sono state eseguite varie opere di consolidamento, modifica e miglioramento strutturale, l’adeguamento impiantistico oltre alla realizzazione di nuovi vani tecnici tra i quali un’autorimessa automatizzata, con 21 posti auto, che si sviluppa su tre piani interrati, ad uso esclusivo del palazzo.

La quasi totalità delle pavimentazioni è stata oggetto di rifacimento con l’obiettivo sia conservativo sia innovativo. Infatti, sono stati realizzati pavimenti in battuta veneziana che riprendono i colori e lo stile degli affreschi. A completare l’intervento, l’inserimento di pannelli radianti per riscaldamento e raffrescamento per consentire un elevato livello di comfort oltre al notevole risparmio energetico.

Alessandro Bonaventura, partner della società, commenta: “E’ stato un traguardo importante per tutto il team di lavoro. Determinante è stato avere anche un committente attento con cui condividere un progetto così ambizioso: restaurare un edifico storico di pregio, vincolato, nel pieno centro storico di Milano, garantendo da un lato qualità architettonica e dall’altro il raggiungimento di elevate performance energetiche e di sostenibilità. Come F&M Ingegneria, abbiamo affiancato LSGI Italia, coordinando il progetto in fase di progetto e di esecuzione. Il team di lavoro è stato costruito con tutte le expertise necessarie per un intervento complesso volto a rendere efficiente e moderno l’involucro edilizio mirando al contempo alla tutela e conservazione dell’immobile, restituito all’originario prestigio da un meticoloso e attento restauro. Il risultato di questo sforzo è indubbiamente unico: un edificio dell’800 che torna all’originario splendore e fa rinascere con se un nuovo angolo del “salotto buono” di Milano, via Bagutta. Qui oggi, in sale affrescate e pavimenti in “battuto alla veneziana”, scale in marmo ed infissi con modanature del tutto coerenti con il gusto dell’epoca, trovano spazio uffici e showroom assolutamente contemporanei nella concezione impiantistica e distributiva interna”.

PROGETTO: Intervento di restauro e riqualificazione di Palazzo REINA

PROPRIETA’: SG Leasing S.p.A.

COMMITTENTE: L.S.G. Italia Srl

LUOGO: Milano, Via Bagutta 12

DESTINAZIONE: Store del Lusso, uffici e showroom

DIMENSIONI: 5.000 mq

CORTE E GIARDINO: 800 mq

POSTI AUTO INTERRATI: 21

PROJECT E SITE MANAGEMENT: F&M Ingegneria

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA: F&M Ingegneria

PROGETTAZIONE FONDAZIONI SPECIALI E POZZI: F&M Ingegneria

PROGETTO E DL STRUTTURE: Ing. G. Gambero – Studio Rotondo e Gambaro.

PROGETTISTI, COORD. GEN. E DIR. LAVORI: P+P Studio, Arch. Ermanno Previdi