ASICS: a Londra, in Regent Street, il suo piu’ grande flagship store.

L’apertura di nuovi store rappresenta una parte della business strategy che permette ai consumatori un’interazione sia fisica che digitale con il brand.

Per la prima volta i quattro brand ASICS sono raggruppati sotto un unico tetto: uno spazio all’avanguardia che rispecchia la filosofia ASICS ‘Sound Mind, Sound Body’.

ASICS, ASICS Tiger, Onitsuka Tiger e Haglöfs saranno tutti presenti all’interno di un unico spazio retail fornendo un’offerta a 360 gradi. Il concept del negozio vuole dimostrare come il mondo ASICS possa essere parte di ogni momento della vita di ogni consumatore, aprendo un nuovo canale per raggiungere una più ampia varietà di clienti.



Il brand ha realizzato un investimento multi-milionario per un negozio di 840 mq in un momento in cui gli ASICS brand store continuano a mostrare una crescita significativa con un aumento del 18% delle vendite nei propri brand store di ultima generazione in particolare nel comparto abbigliamento. Lo spazio di Regent Street è una delle tante nuove aperture che va ad inserirsi all’interno del progetto che vede la volontà di ASICS di posizionare sempre più brand store nei grandi centri urbani, come Berlino, Parigi, Amsterdam, Tokyo e New York.



Gli store rappresentano uno spazio prezioso per ASICS per presentare la propria offerta di prodotti versatili in ogni categoria, nonché il luogo per posizionare insieme i quattro brand affiancati.

In un contesto di vendita al dettaglio in rapida evoluzione, ASICS sta affrontando la sfida sviluppando la propria attività per creare connessioni più strette con i propri consumatori attraverso i brand store, elevati sistemi shop-in-shop presso i partner retail e una piattaforma di e-commerce migliorata. Questi elementi serviranno a creare una physical e digital brand experience integrata e continuativa per creare una relazione sempre più forte con i clienti ASICS.

Alistair Cameron, CEO ASICS EMEA, “Il nostro mondo sta cambiando rapidamente e la nostra attività sta crescendo parallelamente per permetterci di diventare leader nella creazione di consumer connection. Store come questo dimostrano che siamo un brand in grado di offrire prodotti per uno stile di vita attivo e attraverso le nostre comunità digital, le applicazioni e l’interazione dei consumatori, sproneremo sempre più persone a muoversi e godere dei benefici fisici e mentali dell’esercizio fisico“.

Il nuovo approccio offre ai consumatori un ambiente completamente incentrato sullo sport, realizzato per esaltare un’esperienza di shopping innovativa ed elevata, in cui sia stimolata sia la mente che il corpo. L’etica del “Sound Mind, Sound Body” del marchio sarà costantemente visibile attraverso la presenza di piante e aree verdi, prodotti sostenibili, finiture in legno naturale, illuminazione con tecnologia LED, nonché la presenza di un juice bar e house DJ.

I concetti all’avanguardia all’interno del negozio rappresentano una continuazione con l’idea di innovazione che ha rappresentato uno dei punti distintivi del marchio fin dalla sua nascita. Caratteristiche che migliorano la customer interaction, la brand elevation e la retail presentation. Vi è inoltre la possibilità di usufruire dell’innovativo sistema di distribuzione robotic shoe che rivoluziona l’interazione con i clienti consentendo loro di ordinare il prodotto e di vederlo consegnato direttamente in negozio. Sono inoltre presenti quattro postazioni dedicate al ASICS MOTION ID, che, grazie all’utilizzo di particolari sensori, individua la postura naturale del consumatore e, di conseguenza, lo stile di corsa. In vetrina sono collocati dei bracci robotizzati in stile laboratorio high tech, mentre l’illuminazione cinetica dello store è formata da diversi colori che pulsano allo stesso ritmo della frequenza cardiaca di un sprinter durante i 100 metri.

Nei prossimi tre anni ASICS intende aumentare il proprio numero di negozi, passando da 26 ad oltre 140 brand store in tutta l’area EMEA.

Scott Wakefield, Direct to Consumer Director ASICS EMEA ha commentato: “Il nostro nuovo store di Regent Street rappresenta un punto di riferimento per il DNA ASICS. Attraverso l’innovativo spazio retail i consumatori possono interagire fisicamente con il brand entrando in contatto con la nostra tecnologia, la grande varietà di prodotto e la filosofia “Sound Mind, Sound Body”. Prenderemo tutti gli elementi positivi di questa offerta all’avanguardia e la introdurremo, attraverso ulteriori aperture di negozi in tutto il mondo, senza dimenticare le già esistenti piattaforme shop-in-shop o e-commerce. “Direct to Consumer” rappresenta una grossa parte del futuro ASICS, anche se questo è solo l’inizio“.

In contemporanea con il lancio del flagship store, ASICS ha presentato l’iniziativa di marketing più significativa degli ultimi 25 anni -lanciando un nuovo global brand message, l’identità, il concetto di vendita al dettaglio e l’attivazione integrata del marchio in tutto il mondo- a partire da Londra. La creatività “I MOVE ME” è stata svelata inizialmente in tutta Londra, attraverso un’attivazione creativa, l’OOH e la segnaletica dello stadio nei Campionati Mondiali IAAF in Atletica -di cui ASICS è un partner ufficiale. Lanciato a luglio come anticipazione della campagna globale “#IMoveLondon” è la prima di molte manifestazioni locali dell’iniziativa I MOVE ME- un’espressione che stimola una nuova generazione di persone a spostarsi di più per ottenere i benefici fisici e mentali dall’esercizio fisico.

Le grandi novità dello store sono:

L’innovativo sistema di consegna “robotic shoe” nel cuore dello store ed una particolare installazione in vetrina con bracci robotizzati

Installazioni di illuminazione cinetica che si muovono al ritmo della frequenza cardiaca di uno sprinter durante i 100 metri

Digitals touchpoints, per informare il cliente sulle novità dei prodotti

ASICS MOTION ID: un sistema di analisi intelligente che permette di selezionare la migliore scarpa da running per ogni tipologia di consumatore

Tutti i manichini e gli appendini nel negozio sono realizzati con materiali riciclati

Zona DJ interna e frequenti ‘product customization artists’ per connettersi al pubblico lifestyle.

