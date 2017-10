Checkpoint Systems lancia la “nuova generazione” di AutoPeg

Universal AutoPeg, il nuovo arrivo della serie AutoPeg, offre ai Retailer una protezione efficace e versatile, per una gamma più ampia di prodotti.

Checkpoint Systems , leader mondiale per le soluzioni di disponibilità della merce e prevenzione delle perdite nel settore Retail, ha lanciato la soluzione AutoPeg più resistente e versatile mai prodotta, che permetterà l’esposizione sicura di un’ampia varietà di prodotti.

Universal AutoPeg, evoluzione dell’AutoPeg Standard, permette ai Retailer di ampliare la propria strategia di prevenzione delle perdite, garantendo così la protezione nell’intero punto vendita di una serie di prodotti particolarmente esposti alla clientela.

La soluzione è dotata del comodo attacco con chiodo, con un design dal colore giallo fluo e il logo registrato di Checkpoint con il simbolo del lucchetto nero, per scoraggiare i potenziali taccheggiatori. L’ultimo arrivo nella gamma AutoPeg è infatti caratterizzato da un aggancio più largo e da un meccanismo interno migliorato, utile per proteggere prodotti di diverse dimensioni.

Il nuovo design, non solo consente di utilizzare la soluzione su prodotti di dimensioni più grandi, ma assicura anche una maggiore resistenza, grazie al design più robusto. Universal AutoPeg è perfetto per proteggere spazzolini elettrici, cartucce d’inchiostro e altri articoli ad alto rischio. La sua struttura solida è infatti in grado di resistere alle cadute o ai tentativi di rimozione forzati, e assicura allo stesso tempo una facile applicazione grazie al meccanismo di blocco con singolo clic. Ma soprattutto, è compatibile con qualsiasi tipologia di distaccatore, e può essere rimosso facilmente in cassa da parte del personale addetto.

Irene Fernandez, Product Manager AutoPeg di Checkpoint Systems per l’Europa, ha commentato: “Universal AutoPeg dimostra quanto la nostra azienda, oltre a puntare sull’innovazione, guardi anche alle soluzioni esistenti per accrescerne le funzionalità. Progettata per offrire maggiori opzioni ai Retailer, la soluzione è utile per migliorare la strategia di prevenzione delle perdite, perché garantisce la protezione di una varietà più ampia di prodotti.”