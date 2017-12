Apre oggi a Milano il primo Pornhub Christmas Store

È un temporary store unico nel suo genere quello aperto oggi in via De Cristoforis 5, a due passi da Corso Como, in una delle zone più rinomate dello shopping milanese.

Un negozio di 60 metri quadri allestito dal portale numero uno nell’intrattenimento per adulti Pornhub, che rimarrà aperto nel periodo natalizio per portare gioia e articoli hard ad abitanti e visitatori del capoluogo lombardo. Rigorosamente vietato ai minori di diciotto anni – è situato in un tipico cortile milanese e all’interno sarà possibile acquistare abbigliamento, gadget e prodotti esclusivi come i lubrificanti, le premium card e la nuova linea di sex toys creati in collaborazione con Ann Summers

“In quanto brand online, le interazioni con i nostri fan si sono sempre limitate al sito e ai nostri canali sui social network. Grazie all’aumento della nostra brand awareness ci stiamo espandendo verticalmente verso altri settori, come il retail, e proprio per questo stiamo cercando nuove modalità per interagire con i nostri fan“, ha spiegato Corey Price, vicepresidente di Pornhub. Il Pornhub Christmas Store sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, fino a fine anno.