I professionisti per i settori Estetica, Hair e Nail si incontrano a COSMO|HAIR & NAIL & BEAUTY SALON.

Cosmoprof Worldwide Bologna 2018 dedica un percorso di visita ad hoc per il mondo professionale presente a Bologna, un’occasione unica di approfondimento, dimostrazioni live delle ultimissime novità prodotto e networking con le aziende leader per il proprio settore: un nuovo format “tailor made” caratterizzerà la prossima edizione dell’evento più atteso dell’anno per l’universo beauty. Da giovedì 15 a domenica 18 Marzo porte aperte per tutti coloro che operano nel retail, profumeria e cosmesi, green e naturale e per i padiglioni internazionali, in concomitanza con Cosmopack; da venerdì 16 a lunedì 19 marzo apriranno le aree di interesse per il canale professionale – hair, nail ed estetica & spa – con i padiglioni nazionali di Cina e Taiwan.

COSMO|HAIR & NAIL & BEAUTY SALON – da venerdì 16 a lunedì 19 Marzo 2018

Da venerdì 16 a lunedì 19 Marzo, COSMO|Hair & Nail & Beauty Salon raccoglie le aziende di prodotto finito per il mondo dei capelli, delle unghie e dell’estetica, gli espositori di apparecchiature per centri estetici e spa, gli specialisti in accessori e arredi, insieme ai padiglioni nazionali di Cina e Taiwan: un percorso su misura per gli operatori professionali che operano nei centri estetici, nelle spa e nei saloni di acconciatura, con iniziative ad hoc per presentare le novità prodotto e le ultime tendenze. Inoltre, buyer e distributori del canale professionale potranno scoprire in anteprima i prodotti novità ed entrare in contatto con le aziende leader, grazie all’International Buyer Program, iniziativa consolidata del network Cosmoprof che mira a facilitare le relazioni di business e l’incontro tra domanda e offerta.

Per il settore hair, il palcoscenico di Hair Ring torna ad ospitare i giovani hairstylist: grazie alla collaborazione con Camera Italiana dell’Acconciatura, dal 16 al 19 marzo spazio alle proposte più originali dei professionisti che si stanno affacciando adesso al settore. Venerdì 16 saranno inoltre presenti i finalisti del premio Best Young organizzato da Camera Italiana dell’Acconciatura in occasione di On Hair Autumn Edition lo scorso novembre, che potranno presentare le loro creazioni ad una platea internazionale.

Dedicato al mondo maschile, United Barbers Show, l’appuntamento con il mondo del barbery, grazie alla collaborazione con Sen Martin e Barber Mind. Venerdì 16 e Sabato 17 Marzo spazio per approfondimenti e business meeting, mentre sabato 18 e Domenica 19 marzo in passerella gli show dedicati all’acconciatura maschile e shaving.

Estetiste ed operatori dei centri estetici potranno trovare a COSMO|Hair & Nail & Beauty Salon i macchinari e i prodotti più innovativi per incrementare il proprio business ed offrire alla loro clientela un servizio di qualità sempre più alta. Oltre alla ricca area espositiva, con le aziende leader per il settore dell’estetica professionale, domenica 18 e lunedì 19 marzo Cosmoprof propone un calendario di dimostrazioni live, Cosmoprof On Stage, realizzati in collaborazione con la manifestazione Esthetiworld by Cosmoprof. In programma le tecniche di massaggio in linea con le ultime tendenze, come il Linfo + Detox Massage presentato da Manuela Ravasio e il Bioenergetic Massage + Meditation di Salvatore Leone. Non mancheranno le proposte dei più famosi make-up artist, con la presenza di Rossano De Cesaris, con una dimostrazione di trucco adatto all’atmosfera del red carpet, e di Lashdream, con il focus sullo sguardo di Eye Love You.

Tra i temi trattati anche l’importanza della dermopigmentazione e del suo utilizzo per scopi correttivi estetici e ricostruttivi, in collaborazione con Atec Italia. Si parlerà anche dell’ ”arte di sapersi indossare”, ovvero una guida al corretto utilizzo dei colori per elevare la coscienza e lo spirito ed intensificare la propria energia.

Il mondo del nail torna protagonista, con sessioni di formazione dedicate alle onicotecniche. Nail Education Bologna, organizzato da Eva Burai di Nail Over lunedì 19 marzo, punta i riflettori sulle tecniche per le nail art più alla moda, proseguendo un percorso iniziato a Esthetiworld by Cosmoprof lo scorso ottobre.

SPA SYMPOSIUM

Cosmoprof Worldwide Bologna porta il mondo delle spa internazionali a Bologna per la seconda edizione dello Spa Symposium. Venerdì 16 e Sabato 17 Marzo 2018 esperti internazionali del settore, trend setter e le riviste trade più influenti presenteranno tematiche di interesse per gli operatori dei centri spa e wellness e per le aziende specializzate, con focus ad hoc per mercati specifici. Con la collaborazione di ISPA – International Spa Association rappresentanti delle più importanti catene spa analizzeranno lo stato del mercato negli Stati Uniti e le strategie di marketing più appropriate; grazie al supporto di Asia Spa Magazine e European Spa Magazine saranno analizzate le tendenze del mercato europeo e lo sviluppo del comparto nei paesi africani e nell’area del Sud Est asiatico.

Verrà inoltre presentato in anteprima mondiale EffettoVIOLA™, un nuovo trattamento contro ansia fisiologica e stress. Si tratta di una tecnologia unica al mondo in grado di clonare le onde cerebrali caratteristiche di un individuo nel momento di massima pace e relax. Con la collaborazione di Fonoprint e di Warner Chappel, questo trattamento riduce lo stress, l’ansia, la tensione, l’agitazione e la diminuzione del sonno. Uno sguardo anche al mercato italiano, con la collaborazione della rivista Wellness Design e di Sandro Baronti, Spa Consultant. Grande attesa anche per la prima edizione di JOB @ SPA a Cosmoprof Worldwide Bologna. L’importante iniziativa per il recruiting nel settore, grazie al successo ottenuto lo scorso ottobre durante Esthetiworld by Cosmoprof, mira a selezionare professionisti con una formazione specifica per futuri sviluppi nel settore spa, creando nuove opportunità lavorative. Domenica 18 Marzo le aziende potranno incontrare i candidati, effettuare interviste e raccogliere curricula per necessità attuali o future. L’iniziativa, nata da un’idea di Sandro Baronti – SPA is wonderful, è stata sviluppata in collaborazione con Wellness Design.

COSMOPROF AWARDS

Cosmoprof Worldwide Bologna è l’osservatorio più importante al mondo per le tendenze e le novità del settore beauty. A premiare i prodotti più innovativi, Cosmoprof Awards, l’iniziativa che coinvolge aziende di tutti i settori dell’industria beauty presenti in manifestazione, in collaborazione con l’agenzia di trend internazionale Beautystreams. Cosmoprof Awards celebrerà le migliori proposte di prodotto finito presenti in manifestazione, premiando la creatività e la strategia di marketing più performante, per tutti i settori presenti in manifestazione.

Le aziende espositrici possono partecipare a Cosmoprof Awards inviando la propria candidatura entro e non oltre il 5 Febbraio 2018 tramite il sito www.cosmoprofawards.com

Per maggiori informazioni, www.cosmoprof.com