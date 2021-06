A ONBEAUTY BY COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA AZIENDE E PROFESSIONISTI DELL’ESTETICA APPLICATA E NAIL INSIEME PER RIBADIRE LA PROFESSIONALITA’ E LA SICUREZZA DEI TRATTAMENTI

Formazione professionale, innovazione e qualità saranno i valori al centro di OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna, il primo evento in presenza per l’industria cosmetica organizzato da BolognaFiere Cosmoprof a Bologna.

Dal 9 al 13 settembre, aziende e operatori potranno riallacciare relazioni commerciali, analizzare le trasformazioni che il settore sta affrontando e scoprire nuovi prodotti e servizi. OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna è una prima occasione di incontro con key player internazionali, in attesa di riprendere le attività commerciali a livello globale nel 2022. Ad oggi, sono 14 i paesi rappresentati dagli espositori confermati: Croazia, Germania, Israele, Italia, Lettonia, Pakistan, Polonia, Regno Unito, Romania, Repubblica di San Marino, Spagna, Stati Uniti d’America, Svizzera e Ucraina.

LA MANIFESTAZIONE

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna riunirà tutti i comparti dell’industria, proponendo un format espositivo più essenziale. La suddivisione di ingressi e aree espositive tra supply chain, canale retail e grande distribuzione/largo consumo da un lato e prodotto professionale dall’altro permetterà di ottimizzare le sinergie di business tra i segmenti produttivi più complementari, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal protocollo nazionale.

Giovedì 9 e venerdì 10 settembre saranno presenti i leader della supply chain, con contoterzisti, fornitori di materie prime, di tecnologie per il processo e di soluzioni per il confezionamento, interessati a valutare anche sinergie con il canale retail e brand di prodotto finito. Nelle stesse giornate, il comparto retail sarà rappresentato dai i brand più attenti alla trasformazione multicanale del mercato, alla commistione tra online e offline, e alle soluzioni più innovative di comunicazione al consumatore. Il segmento di cosmesi green & organic sarà ospitato all’interno dei padiglioni 25 e 26 in collaborazione con Sana, salone internazionale del biologico e del naturale, da giovedì 9 a domenica 12 settembre.

Le giornate dedicate al canale professionale saranno sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre: il meglio delle aziende di prodotti e servizi per l’estetica professionale, spa e nail esporrà nel padiglione 21, mentre nel padiglione 22 saranno presenti gli espositori per il settore acconciatura e attrezzature per saloni.

Per il comparto dell’estetica applicata e della ricostruzione unghie, la manifestazione sarà l’occasione per analizzare le ricadute della pandemia. La disinformazione sulla professionalità e la sicurezza dei centri estetici ha causato la chiusura forzata dei saloni durante il lockdown, con gravi danni all’intero indotto. OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna sarà quindi l’occasione per aziende, operatori e associazioni di ritrovarsi, capire come si è giunti alla mancanza di rappresentanza che la pandemia ha evidenziato, e come è possibile oggi unire le forze per ritrovare la fiducia del consumatore.

Le sinergie con il comparto medico-scientifico saranno fondamentali per rivalutare la professionalità dell’estetista. La concomitanza di OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna con le manifestazioni SANA, salone internazionale del biologico e del naturale, e COSMOFARMA EXHIBITION, l’evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, faciliterà il confronto e la collaborazione.

“La concomitanza delle tre manifestazioni è la conseguenza della radicale trasformazione del mercato che stiamo vivendo: salute, sostenibilità e cura della persona sono categorie sempre più legate tra loro, e anche la tradizionale suddivisione tra un comparto e l’altro oggi non ha più significato”, sottolinea Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Siamo di fronte a uno scenario profondamente rinnovato, e dobbiamo essere pronti a sviluppare maggiori sinergie per affrontare il cambiamento.”

“Il settore dell’estetica professionale – commenta Babila Spagnolo, presidente Gruppo Cosmetici per l’Estetica di Cosmetica Italia –, come tutti sappiamo, è stato fortemente colpito dagli effetti della pandemia, con lunghi periodi di chiusure e limitazioni. Un appuntamento come OnBeauty, sinonimo di ripresa e rilancio delle attività, è un segnale di grande positività, che dobbiamo accogliere e far fruttare al meglio. Lo faremo rinnovando le collaborazioni e le sinergie che da anni ci permettono di mantenere alti gli standard di eccellenza che contraddistinguono il nostro settore e che, nei momenti più difficili, si sono riconfermate indispensabili. Proprio insieme a Cosmoprof e ai principali attori del comparto dell’estetica, durante l’emergenza, abbiamo avviato un tavolo tecnico per supportare i professionisti del nostro canale. Un lavoro che proseguiremo, in una nuova stagione simbolicamente inaugurata da OnBeauty, con un’inedita energia: quella della ripartenza”.

APPROFONDIMENTI E TAVOLE ROTONDE

Dall’11 al 13 settembre, dimostrazioni e approfondimenti offriranno una visione oggettiva della situazione attuale del comparto, per tracciare un percorso condiviso di ripresa.

Sabato 11 settembre LIFEXCELLENCE, azienda leader nei servizi per lo Spa Business con il patrocinio di CIDESCO ITALIA, accenderà i riflettori sul mondo delle spa e dei centri benessere. All’Open Theatre nel Centro Servizi, cuore del quartiere fieristico di Bologna, in programma una giornata di alta formazione dedicata al mondo dello Spa Business, per ascoltare le storie di successo dei più importanti protagonisti del mercato, incontrare i talenti della Spa Academy International e conoscere in anteprima i dettagli della prossima edizione di SPACE99, la Temporary Spa di Cosmoprof Worldwide Bologna ideata da LIFEXCELLENCE e progettata da Studio Apostoli. LIFEXCELLENCE ospiterà gli operatori presso la Spa Lounge dedicata nel padiglione 21, per condividere idee, confrontarsi con i migliori esperti del settore, e degustare profumi, tisane e cocktail a base di oli essenziali.

Sabato pomeriggio si svolgerà presso OnBeauty Stage all’interno del padiglione 21 il workshop “COMUNICARE BELLEZZA: PERCHE’? COSA? COME? DOVE? ”, a cura di Les Nouvelles Esthétiques Italia e Beauty Plan Magazine. Professionisti della comunicazione condivideranno suggerimenti e indicazioni sulle pratiche più corrette per entrare in connessione con la propria clientela.

Domenica 12 settembre presso OnBeauty Stage il workshop “IL NAIL NEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA”, a cura di Beauty Forum Italia, offrirà una panoramica sul mondo nail e ricostruzione unghie.

Domenica mattina l’Open Theatre ospiterà “GLI STATI GENERALI DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE”, a cura di Les Nouvelles Esthetiques Italia. Il convegno permetterà di analizzare il valore della professione di estetista oggi, in una società che associa al concetto di bellezza ed estetica un ruolo chiave per l’autostima e il benessere psico-fisico.

Nel pomeriggio, Mabella & Esthetitaly presenteranno “IL VALORE DEL MADE IN ITALY”. Il settore estetica è uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy, espressione del concetto del “bello e ben fatto” che attira il consumatore internazionale e incrementa l’export delle aziende italiane. Ospiti esclusivi offriranno la loro visione sull’importanza di continuare a investire nell’eccellenza della produzione italiana.

Il programma di approfondimenti si chiuderà lunedì 13 settembre. In mattinata ESTETISPA, la community digitale delle estetiste italiane, presenterà “L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA PER L’ESTETICA PROFESSIONALE: NON È TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA”. Esperti del Laboratorio di Sanità Pubblica aiuteranno le professioniste a comprendere quali sono le regolamentazioni per l’utilizzo di macchinari e tecnologie per l’utilizzo professionale in cabina.



Nel pomeriggio, The Italian Rêve, magazine online bilingue (Italiano e inglese) e indie con focus creativo sul mondo del beauty, del cinema e del fashion, presenterà “MAKE-UP IS GENDERLESS”, con Chantal Ciaffardini, Pro Makeup Artist che tra i suoi lavori più recenti annovera la cura e la realizzazione dei look dei Måneskin. Insieme, sdoganeranno il make-up uomo, focalizzandosi su una resa contemporanea, individuale ed inclusiva, per un mondo di ispirazioni beauty che non conosce genere o distinzioni.

GRANDE ATTESA TRA LE AZIENDE ESPOSITRICI

L’industria cosmetica è animata da forte ottimismo: dopo aver dimostrato di saper resistere ad uno scenario quanto mai imprevedibile come quello di questi mesi, gli imprenditori sono pronti a collaborare con le associazioni di categoria e le professioniste per rilanciare la qualità e l’innovazione dei servizi per la cura alla persona.

“La partecipazione di Callegari a OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna è motivata dal desiderio di far ripartire con entusiasmo il settore beauty e skincare. Per la nostra azienda, leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di strumentazioni innovative nei settori farmaceutico, medicale e del wellness, sarà l’occasione per lanciare un nuovo concetto di bellezza, non legata solamente all’estetica ma alla salute della pelle. Un concetto rivoluzionario, unico sul mercato, che permetterà agli operatori di aumentare la propria professionalità, attrarre e fidelizzare la clientela”, dichiara Renzo Catellani, CEO di Callegari.

“Per noi è molto importante poter incontrare in fiera i nostri partner qui a Bologna”, sottolinea anche Alberto Lucchini, Business Development Manager di IPS, da anni al fianco delle aziende del settore estetico professionale con sistemi termografici di propria produzione per l’analisi della cellulite e adiposità. “Dopo un anno difficile siamo felici di tornare a OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna: visitando il nostro stand sarà possibile trovare tutte le informazioni e novità dei nostri dispositivi, ed anche toccare con mano le potenzialità della nostra tecnologia”.

LA PRESENZA DI PARTNER DI BUSINESS QUALIFICATI

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna si avvarrà del supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ITA – Italian Trade Agency, all’interno del piano straordinario di promozione del Made in Italy, che inviteranno a Bologna top buyer e distributori dai principali mercati europei.

L’evento sarà riservato agli operatori professionali e le aziende saranno coinvolte attivamente nei processi di invito di clienti e fornitori. “OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna risponde all’esigenza di riprendere le attività legate allo sviluppo del business e al networking – dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. – Gli espositori potranno invitare a Bologna i clienti più importanti e i loro nuovi partner strategici. In questo modo potranno partecipare attivamente all’organizzazione della manifestazione e alla profilazione del pubblico più adatto alle proprie strategie commerciali”.

Per informazioni e aggiornamenti, continuate a seguire www.onbeautybycosmoprof.com