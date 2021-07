Lo Studio Snarkitecture progetta la più grande boutique Kith in Europa

Le attrattive della più grande boutique Kith in Europa sono l’imponente scala in marmo di Carrara e l’immensa installazione a soffitto realizzata su misura con le sneakers in resina Nike Air Max 1.

La location parigina, situata nel Triangolo d’Oro dello shopping, è collocata nello storico edificio del XVIII secolo, al 49 di Rue Pierre Charron, ed occupa circa 1500 mq distribuiti su tre piani; oltre al cortile interno, lo spazio, il cui interior design è stato curato dallo Studio Snarkitecture, ospita diverse attività del brand, tra cui il reparto retail con apparel e footwear, la zona Treats, un minimal bar che offre proposte salutistiche, ed il ristorante newyorkese di Sadelle.

L’insolito design della boutique Kith è un perfetto mix di elementi del brand della casa franco-americana dello streetwear. L’ingresso, con le sue volte a botte dei soffitti, ricoperte da un gran numero di forme di sneakers in resina di Nike Air Max 1 (leitmotiv di Kith), e scelte per rendere omaggio al Centro Pompidou, si affaccia sul grande cortile a doppia altezza.

Qui, il soffitto in vetro trasparente permette alla luce di ricadere sulla lucida pavimentazione in marmo di Carrara e di valorizzare il giardino verticale a parete; la struttura vegetale è stata ideata dal famoso botanico Patrick Blanc. In questo scenografico contesto trova spazio la sala del ristorante Sadelle dalle ricercate proposte culinarie.

Una scala restaurata in marmo di Carrara conduce i clienti dal piano terra al primo piano, dove si trovano le collezioni di abbigliamento uomo, donna, bambino e i modelli di sneakers più trendy; ad illuminare la scalinata campeggia il grande lampadario personalizzato Nike Air Max 1.

Ogni settore di vendita ha una configurazione specifica e si differenzia anche per la pavimentazione eseguita in diversi materiali e colori; le collezioni da donna si muovono su un lucidissimo marmo multicolore a spina di pesce, laddove pannelli in noce e ripiani in ottone fanno da sfondo all’abbigliamento maschile.

Al piano seminterrato, invece, è presente una galleria d’arte che, di volta in volta, in concomitanza con release e drop, ospita diverse mostre ed esperienze immersive.

Per celebrare l’apertura del suo primo store europeo, KITH è tornato a collaborare con Nike ad una speciale Air Force ispirata alla bandiera francese, che sarà disponibile in esclusiva in store, in uno spazio creato ad hoc per il drop.

Design firm Snarkitecture

Photos courtesy Kith

by