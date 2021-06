WHITE CAVE – GALLERIA BIANCA – Pechino

White Cave è situato nel cuore di Pechino, al primo piano di un edificio circondato da altissimi grattacieli. Progettato da 123 architects, lo spazio risulta flessibile e funzionale, in grado di attrarre l’attenzione sin dalla sua facciata esterna, completamente rivestita in vetro.

La shopping experience concerne non solo abbigliamento, ma anche un vasto assortimento di complementi di design, oltre a dipinti, collocati in una galleria d’arte attigua ad una sala VIP, dal layout nettamente futuristico, ed esclusivamente dedicata a contrattazioni riservate.

UNA GALLERIA IN CITTA’

In antitesi con il contesto della metropoli, il design rappresenta una sorta di fuga inaspettata dalla frenesia urbana. Come per la nascita delle prime gallerie d’arte, basate sulla scoperta e presentazione di artisti, così l’intento di questo progetto è stato quello di aggiungere all’iniziativa commerciale anche occasioni di shopping alternative come l’inserimento di arredi di design ed opere d’arte, il tutto volto ad interagire sulla psicologia dei fruitori.

LA FACCIATA

L’esposizione si sviluppa lungo la facciata; oltre il grande tunnel dell’ingresso si apre lo scenario espositivo, mentre la parete opposta è dotata di vetri oscuranti per garantire la privacy.

AREA PRINCIPALE

Lo spazio interno è un sipario fatto di pareti color latte e pavimenti in cemento che si contrappongono ad un soffitto dinamico. L’originalità dell’altezza è data dall’effetto decorativo della superficie del soffitto che si dilata e si restringe organicamente, celando gli impianti di servizio. Il sistema di illuminazione a grandi oblò, posizionati nei punti più alti del soffitto, da l’illusione di una luce naturale che si riversa in questa “galleria”.

AREA VIP

La sala VIP, situata oltre lo spazio espositivo, si delinea lungo la facciata strutturale vetrata, il cui sistema oscurante assicura elevata sicurezza. Qui, su un pavimento fatto di innovative piastrelle luminose, poggiano arredi lavorazione capitonné tinta argento.

L’architettura, le finiture ed i materiali utilizzati sono unici e consentono ai clienti di percepire e sperimentare la forza di questo spazio esperienziale, classico, ma futuristico.

WHITE CAVE

Location Beijing, China

Area 236 sqm

Architects 123 architects

Principal Kazushi Miyamoto

Project team Cao Xiyangzi (project architect)

Photos courtesy Jin Weiqi – Kazushi Miyamoto

Lo Studio “123 architects” è stato fondato nel 2019 dall’architetto Kazushi Miyamoto. Lo Studio fornisce una serie di progetti di design mirati a creare ambienti su piccola e grande scala utilizzando un approccio commerciale creativo unico.

Kazushi Miyamoto

L’architetto giapponese, fondatore dello Studio 123 architects, ha conseguito la laurea in Architettura nel 2014 alla Bartlett University di Londra. Esperienze professionali in Cina e Giappone e presso società di architettura internazionali. Ha collaborato come assistente presso l’Architectural Association di Seoul e l’Università Bartlett di Londra.

by