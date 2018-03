Mulac Cosmetics: un temporary store a Bologna in occasione di Cosmoprof

Il 15 marzo, in occasione di Cosmoprof, Mulac Cosmetics apre un temporary store in via Farini 24.

Il temporary store di Bologna, il primo per il brand, rimarrà aperto per due mesi, per permettere a tutti coloro che vorranno conoscere il mondo Mulac Cosmetics di provare i prodotti. Inoltre verranno presentate dal vivo le future novità del brand.

Per l’inaugurazione, un evento dedicato a cui parteciperanno molte beauty influencer amiche ed amanti del brand che condivideranno le loro impressioni con l’hashtag #mulactemporaryshop.

Verrà presentato in anteprima lo Slay the Game, il primo fondotinta con componenti 100% naturali in 10 shades diverse. Da venerdì 16 fino a lunedì 19 marzo il temporary store sarà aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e LaCindina sarà presente in negozio per incontrare le sue follower e far conoscere meglio il brand.



Mulac Cosmetics, prima azienda cosmetica italiana fondata e diretta da una beauty influencer, è nata nel 2014 dall’estro creativo e dalla profonda passione per il make up di Sandra Sold, in arte LaCindina, attuale Art Director affiancata da un team di giovani professionisti, propone prodotti stati studiati per garantire risultati altamente performanti ai Make-up Artist e per essere utilizzati con facilità anche dai make-up addicted e dai Millennials.