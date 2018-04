I Controsoffitti ROCKFON alla Milano Design Week 2018

In occasione della mostra/evento space&interiors Rockfon presenta un controsoffitto acustico che ‘c’è ma non si vede’ per plasmare gli spazi di vita e di lavoro oggi e nel futuro.

Rockfon sceglie la Milano Design Week per raccontare al pubblico e agli operatori del settore la propria idea di abitare. E dove vivere il presente immaginando il futuro? In un pianeta lontano… su Marte, nel contesto della mostra/evento space&interiors.

Beneficiando della curatela di Stefano Boeri Architetti, questo evento coinvolgente e interattivo si terrà a The Mall, nel cuore dell’Innovation Design District, dal 17 al 21 aprile 2018 in contemporanea con il Salone del Mobile Milano.



Rockfon, divisione di Rockwool Italia specializzata in soluzioni acustiche, predilige così il Fuorisalone dedicato ai materiali e alle finiture per presentare Rockfon® Mono Acoustic: un controsoffitto monolitico in lana di roccia che “c’è ma non si vede”.



Ed è proprio la lana di roccia, la materia prima alla base dei prodotti Rockfon, il fil rouge che collega il prodotto a space&interiors, Marte e l’abitare di domani: la lana di roccia è un materiale naturale derivato dal basalto, una roccia vulcanica fortemente presente sulla superficie di Marte, pianeta che ospita inoltre il vulcano più alto e più largo dell’intero sistema solare. Tutto sembra parlare di Rockfon.

Rockfon Mono Acoustic è un prodotto innovativo che offre il massimo comfort acustico e la massima libertà progettuale per plasmare gli spazi di vita e di lavoro oggi e nel futuro, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale sempre più fondamentali nel processo di progettazione. – www.rockfon.it

Rockfon a space&interiors 2018

The Mall/Porta Nuova- Innovation Design District

17/21 aprile 2018 – dalle 14:30 alle 21:30

Ingressi: Piazza Lina Bo Bardi / Piazza Alvar Alto