Assemblea generale FederlegnoArredo, a Pesaro il futuro del legnoarredo.

La filiera marchigiana produce circa 3 Miliardi. Orsini: “abbiamo scelto di riunirci a Pesaro in linea con la nostra mission: ascolto, dialogo, territorio”

In un teatro Rossini gremito di imprenditori provenienti da tutta Italia si è svolta l’assemblea generale di FederlegnoArredo.

La scelta è caduta su Pesaro per sottolineare la vicinanza ai territori e al loro tessuto produttivo – parola d’ordine del nuovo corso della federazione – che con 41,5 miliardi di euro di fatturato alla produzione nel 2017 (+2,2% rispetto all’anno precedente) e oltre 320mila addetti contribuiscono per il 5% al PIL nazionale.

Buono anche l’andamento delle esportazioni (16,3 miliardi di euro) a conferma della forte vocazione all’export delle imprese italiane del settore.

“La grande partecipazione delle imprese conferma che la strada di ascolto e dialogo intrapresa nell’ultimo anno è corretta – sottolinea il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini – Abbiamo bisogno di confrontarci per continuare a crescere e per rafforzare il ruolo del nostro settore come elemento trainante dell’economia nazionale. Oggi abbiamo lanciato un segnale alle istituzioni affinché continuino a sostenere il comparto con politiche industriali efficaci elaborate sulla base delle nostre proposte“.

L’assemblea generale si è chiusa con una tavola rotonda che ha visto confrontarsi sugli scenari del legnoarredo Emanuele Orsini, Michele Scannavini (presidente ICE), Luigi Buttiglione (economista), Stefano Boeri (presidente Triennale Milano), Mauro Federzoni (Divisione Banca dei Territori Intesa San Paolo).

La filiera Legno e Arredamento nella regione Marche ha un peso particolarmente rilevante sia per l’economia della regione, sia per la filiera Legno-Arredamento italiana.

La filiera marchigiana produce infatti circa 3 Miliardi, suddivisi tra Legno (16%), Arredamento (76%) e Illuminazione (7%) con un totale di 2.500 aziende e più di 20.000 addetti.

La filiera arriva così a pesare il 12% del totale manifatturiero regionale e il 13% delle imprese dedicate alla manifattura.

Per quanto riguarda invece il peso della regione sul totale complessivo nazionale della Filiera Legno Arredamento, le Marche coprono il 9% del fatturato totale.

Il settore Arredamento è sicuramente il più rilevante all’interno della filiera, sia in termini di imprese dedicate che in termini di fatturato prodotto. Con circa 2,3 miliardi di fatturato è il settore trainante della filiera Legno Arredamento sia nella regione che nel complesso nazionale.

Le Marche infatti si posizionano subito alle spalle delle grandi regioni del settore, come la Lombardia, il Veneto e il Friuli. Sono infatti la quarta regione per fatturato della filiera e terza per numero di addetti. Quinta per numero di imprese.

