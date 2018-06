Sedute BROSS per l’Hotel Simon, in Martinica

Nel cuore del paradiso tropicale delle Piccole Antille sorge l’Hotel Simon, una struttura esclusiva firmata da Didier Lefort, che cerca di trovare attraverso l’interior design un punto d’incontro tra la cultura europea e quella caraibica, tra modernità e tradizione.

Ne è nato uno spazio essenzialmente pulito ed elegante, ravvivato da colori forti (i gialli, i rossi e i blu), luci intense e trame optical, che di volta in volta si propongono in forma differente in ogni ambiente dell’albergo: sul tappeto, sulle pareti, i pavimenti, gli arredi, i cuscini…



È il caso anche del ristorante, Le Bistrot des Flamands, dove le pareti sono rese uniche da un gioco simmetrico di vani illuminati, riempiti da ceramiche e altri contenitori di differenti forme e dimensioni, per un effetto stupefacente in bilico tra installazione artistica ed elemento d’arredo.

È in questo contesto, immersi nel lusso contemporaneo di un vero esercizio di stile, che troviamo i prodotti Bross . Le sedute Break, best seller dell’azienda disegnate da Enzo Berti, si distinguono nella salle à dîner per il loro linguaggio raffinato e contemporaneo.

Rilevante è la lavorazione dell’imbottitura in pelle color ecru, che riveste tutta la scocca, impreziosita da sottili cuciture verticali che creano un elegante gioco di curve. A contrasto, le gambe in metallo verniciato nero, che riprende i dettagli delle finiture del bistrot.



I complementi d’arredo di Bross, esempio di Made in Italy dal grande valore, sono la soluzione ideale per gli ambienti pubblici, perché connessione tra resistenza, funzionalità e qualità estetica.