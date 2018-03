NOVACOLOR presenta le nuove tendenze per gli interni alla Milano Design Week 2017.

Anche quest’anno Novacolor, il brand italiano che dal 1982 offre ad architetti e designer finiture decorative di grande impatto per interni ed esterni, è fra i protagonisti della Milano Design Week (4-9 aprile), il grande evento dedicato all’arredamento e al disegno industriale che attrae migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ecco dove scoprire i nuovi trend nel design degli interni proposti da Novacolor.

Novacolor è al Materials Village di Superstudiopiù con Mindful living

Novacolor sarà presente nell’area Materials Village di Superstudiopiù in via Tortona 27 con un suo spazio dedicato al Mindful living, termine che identifica il tipo di approccio al design che l’azienda ha scelto di adottare. “Mindfulness” è infatti la parola inglese che indica la consapevolezza legata all’esperienza diretta. Avere un approccio “mindful” vuol dire prestare attenzione al momento e vivere le esperienze nel presente e in modo non giudicante, accettando il passato. Novacolor propone prodotti per creare ambienti di design dove il benessere mentale e fisico acquista una valenza prioritaria: nuovi materiali, frutto della più moderna ricerca e innovazione nel campo e sviluppati secondo un green approach, incontrano antiche tecniche di lavorazione e danno vita a superfici che raccontano una storia antica, tutta italiana.

Lo spazio presso Materials Village vedrà come protagonisti anche i volti dei nuovi Ambassador Novacolor, ovvero gli undici protagonisti ― decoratori, architetti e designer ― che in questi anni hanno rappresentato la filosofia Novacolor. Dopo il successo dell’edizione del 2016, anche quest’anno Novacolor ha infatti selezionato cinque designer e sei decoratori che hanno sposato la vision Novacolor e che verranno omaggiati con una mostra fotografica a loro dedicata curata dal fotografo Gianluca Cisternino. Gli Ambassador 2017 sono, fra i designer, Michela Del Rosso, Alessandra Salaris, Melanie Royals, Carolina Suels e Gioacchino Acampora e, fra i decoratori, Francisco Pena Romero, Hafeezullah Sheikh, Marco Nanni, Liu Kuang-Chih, Przemek Antoszek e Wiktor Jerzy Markiewicz.

Tra le novità presentate a Materials Village:

Wall2Floor è un sistema composito che permette di ottenere, su superfici orizzontali e verticali interne, rivestimenti continui di grande impatto, secondo le più recenti tendenze dell’architettura di alto pregio sia civile che commerciale. Il sistema Wall2Floor permette interventi di riqualificazione dei supporti, orizzontali e verticali, sovrapponendosi alle finiture già esistenti. Per la Design Week 2017 la famiglia Wall2Floor si arricchisce di nuovi prodotti ideali per esterni, ambienti particolarmente umidi come le SPA, i centri wellness e anche per superficie a elevata percorrenza. Sono stati studiati infatti per resistere a condizioni ambientali avverse, umidità e stress meccanici.

Archi+ Concrete si arricchirà di una nuova texture. Il prodotto è un intonachino di calce in polvere a effetto cemento per interni ed esterni. La sua composizione consente di ottenere effetti simili al “cemento” e per questo motivo impiegabili nelle più attuali e moderne opere di design. Archi+ Concrete consente di ottenere effetti estetici velati, dai colori morbidi e vibranti. Lo spessore del prodotto applicato garantisce un’efficace protezione nel tempo al supporto.

Superfici contemporanee realizzate con tecniche tradizionali grazie a un materiale versatile e anallergico, composto da argilla e inerti naturali lasciati essiccare all’aria, miscelati da Novacolor per ottenere la migliore qualità cromatica, tattile e funzionale: questo è CalceCruda che per questo Salone del Mobile sarà presentato nella nuova versione CalceCruda Intonachino a spessore e apertura del sistema in esterni. CalceCruda non solo consente di ottenere finiture di pregio dagli aspetti estetici nuvolati, dai colori morbidi o caldi, fornendo al contempo un elegante complemento d’arredo per superfici interne, ma esemplifica al meglio la vocazione green di Novacolor: questo prodotto è infatti in grado di ridurre sensibilmente la concentrazione di formaldeide eventualmente presente nell’aria ambientale. L’efficacia di questa proprietà è testata secondo la specifica norma ISO 16000-23.

CalceCruda, così come Wall2Floor e Archi+, è un prodotto destinato anche agli esterni: continua quindi la grande tradizione di Novacolor che riesce ad abbattere la netta distinzione fra ambienti interni ed esterni. L’azienda infatti porta il design e il decoro anche all’esterno degli edifici.

I materiali più innovativi di Novacolor alla mostra New Materials For A Smart City

Sempre negli spazi di Superstudiopiù, Novacolor sarà tra i protagonisti della mostra New Materials For A Smart City, organizzata da Materials Connexion. Un’esposizione di materiali e prodotti innovativi, sostenibili e sviluppati con le più moderne tecnologie nell’ottica del rispetto dell’ambiente cittadino e dello spazio abitativo. Novacolor presenterà i suoi CalceCruda, prodotto che riduce la formaldeide presente nell’aria, Intosil, prodotto silossanico permeabile e idrorepellente, e Africa in una innovativa formulazione green perché contenente una speciale resina prodotta da biomasse, fonti rinnovabili di energia. Questa è la sfida della green chemistry raccolta da Novacolor.

Novacolor aspetta i visitatori del Fuorisalone da Vspace Miami

Novacolor è decorative partner di Vspace Miami, il concept store in via San Giovanni sul Muro 21 inaugurato a fine febbraio. Si tratta di uno spazio dove poter acquistare non solo abbigliamento di lusso proveniente da designer di alta moda, ma anche accessori, gioielli, opere d’arte e mobili. Vspace Miami è un progetto internazionale e ambizioso cui Novacolor ha aderito con entusiasmo contribuendo a esaltare gli spazi attraverso le sue preziose finiture decorative. Agli esterni è stata data personalità grazie a Eclat_Wall Painting e IRONic; Zeus Silver brilla in vetrina, MATmotion è stato applicato sulle pareti e Dune sul soffitto. CalceCruda è stato scelto per una parete al piano -1 cui si accede attraverso una scala rivestita con Wall2Floor.

Sentirsi a casa con Novacolor da Presso

Novacolor ha scelto di collaborare con Presso, il progetto di concept store collaborativi milanesi in cui le location, progettate e attrezzate come una casa, vengono concepite come spazi dove lavorare, divertirsi, cucinare, scoprire nuovi prodotti: sono experience store, luoghi dove sperimentare e scoprire i prodotti, toccando con mano alcune tra le eccellenze del “mondo casa”. Fra queste eccellenze non poteva mancare Novacolor di cui ritroverete tre pannelli della linea Design Pieces nello spazio Presso di via Marco Polo 9, in zona Porta Nuova ed eleganti pareti decorate nello spazio Presso di via Paolo Sarpi 60.

Doppia firma

Novacolor parteciperà con lo Studio Salaris alla seconda edizione del progetto Doppia Firma organizzato da Living Corriere, Fondazione Cologni e Michelangelo Foundation. Si tratta di un progetto di design condiviso che parte dalla creazione di “coppie creative” tra i maestri artigiani e giovani designer europei che si cimenteranno nell’ideazione e produzione di un progetto creativo.

Tutti i progetti saranno esposti presso la GAM di Milano e saranno previste anche altre mostre in Europa nel corso dell’anno. Novacolor fornirà alcuni elementi dell’allestimento: in particolare il prodotto prescelto per la decorazione di alcuni cubi è Celestia_Wall Painting effetto soft touch nelle eleganti tonalità grigio chiaro, grigio scuro e verde.

