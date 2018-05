Allestire vetrine di successo? Ecco le soluzioni di GRAF ADHESIVE.

L’estetica e l’impatto scenico di una vetrina sono tra gli elementi chiave per il successo di un’attività commerciale: qualunque Shop Designer è consapevole che materiali di qualità, forme, colori e finiture sono un alleato essenziale per spingere i clienti a varcare la soglia del negozio.

Scopri i rivestimenti a specchio

Per permettere di apprezzare al meglio i prodotti studiati per il design di shop e punti vendita, Graf Adhesive ha realizzato un eBook che mostra tutte le qualità della linea di punta: Decorkrome, il prodotto top di gamma in termini di rivestimenti adesivi per qualunque superficie.



E c’è di più: l’azienda mette a completa disposizione tutto il campionario dei rivestimenti adesivi. Scopri i colori, le finiture, le dimensioni, le caratteristiche tecniche e tutte le applicazioni possibili di Decorkrome. Capirai subito perché centinaia di clienti scelgono Graf Adhesive come partner per lo Shop Design.

Graf Adhesive nasce nel 1961 come struttura specializzata nella progettazione, produzione e lavorazione di materiali adesivi. Con oltre 50 anni di attività, Graf Adhesive fa della flessibilità il suo punto di forza, essendo in grado di selezionare le migliori produzioni e di adattarsi perfettamente alle richieste del mercato: l’obiettivo principale è soddisfare i clienti, trovando gli accordi più opportuni per poter offrire sempre la soluzione più adatta alle loro esigenze, al miglior prezzo.