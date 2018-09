Pietra Continua, il tributo alla natura di ErreLab.

Pietra Continua è l’esclusiva collezione ErreLab di resine dure a effetto pietra per pavimenti e superfici verticali: un materiale dalla durezza e dalla resistenza superiori, una definizione stilistica imponente ispirata proprio dalla roccia.

Pietra Continua è infatti il “tributo alla natura” di ErreLab alla materia primigenia del nostro pianeta, che diventa un condensato di vera e propria maestria artigiana.



Il desiderio di concretezza formale e presenza materica nell’architettura contemporanea conduce ad una continua evoluzione nella ricerca dei materiali costruttivi, attraverso una sperimentazione divenuta organica e integrata, in grado di coniugare intenti progettuali, stimoli creativi e necessità strutturali.

La grande fonte di ispirazione che ha portato alla creazione di Pietra Continua è l’ambiente naturale che ci circonda, un sistema perfettamente calibrato, che ha trovato in sé la massima sintesi di forma e funzione finalizzata al più alto risultato. Nell’impossibilità umana di riprodurre la perfezione della natura, ErreLab ha tratto da essa ispirazione per creare una suggestione estetica e sensoriale che sia, per il progettista come per l’utente finale, uno stimolo a definire gli ambienti in modo differente, armonico e coinvolgente.

Una delle principali virtù di pavimenti e pareti in resina, infatti, è la continuità, che permette di ampliare il respiro di ambienti contenuti o di esaltare al massimo quelli di grandi dimensioni. Oltre agli indiscutibili vantaggi in termini di gestione quotidiana delle superfici, ciò permette di spaziare dal punto di vista creativo nella gestione dei volumi, valorizzandone al massimo le potenzialità

Pietra Continua, in particolare, possiede proprietà meccaniche e di resistenza in assoluto di gran lunga superiori a qualsiasi altra resina in commercio. Un rivestimento dalla durezza di livello superiore in un formulato a base acquosa e privo di solventi, pigmentato mediante terre e ossidi naturali e arricchito da polvere di lava, quarzi e mica, per una superficie che dalla pietra non trae semplicemente il nome.

Le superfici in Pietra Continua sono vere e proprie creazioni, ogni volta uniche e irripetibili. Il corpo del rivestimento e la finitura pietra si ottengono mediante la stesura artigiana del materiale, stratificato e lavorato, e non vi sarà mai una ripetizione nella trama o nella forma, ma come in un processo naturale il prodotto acquisisce dalle sue caratteristiche plastiche il suo peculiare aspetto. Questo è il cuore e il senso di una superficie in Pietra Continua.

Sei finiture che rievocano lo scorrere del tempo, le ere che si susseguono, l’austera bellezza della roccia, formatasi milioni di anni addietro, stritolata, fratturata, fusa e rinata, e comunque centrale e insistente nel nostro presente. Dai toni più morbidi e delicati di Basalto e Calcare, attraverso l’elegante danza dei flussi materici di Quarzite e Travertino, fino all’irrequieta imponenza di Porfido e Scisto, Pietra Continua richiama a sé il fascino antico della pietra in un omaggio stilistico alla severa maestria della natura. Ciascuna delle sei finiture Pietra Continua è infine declinata in tre diversi accenti cromatici: Style, Elegance e Trend.