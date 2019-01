Vicenzaoro January 2019: si è aperto il salone internazionale del gioiello.

Si è aperta oggi Vicenzaoro January 2019, il Salone internazionale del gioiello, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), alla presenza del Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Erika Stefani.

Il Ministro Stefani, nel suo intervento, ha dichiarato: “Vicenzaoro porta con sé tutta la dinamica del territorio e la sua capacità di promuovere lo sviluppo e la formazione del settore”.

Nel suo saluto il Presidente di IEG Lorenzo Cagnoni ha ricordato il ruolo di Italian Exhibition Group, quale primo player fieristico italiano per numero di manifestazioni organizzate direttamente e di proprietà e ha annunciato il tutto esaurito per questa edizione dell’appuntamento che ospita i brand più famosi a livello internazionale al fianco delle più recenti ed emergenti realtà.

È seguito l’intervento dell’AD Ugo Ravanelli che ha annunciato il tema della manifestazione di quest’anno: la Creatività Sostenibile che non è più una tendenza ma, fortunatamente per il nostro pianeta, l’indirizzo verso il quale tutto il settore sta decisamente virando. “A Vicenzaoro affrontiamo il tema in tutti i suoi aspetti e attraverso tutta la filiera, rispondendo alla vocazione della nostra manifestazione che, anche per questo, rappresenta un unicum in Europa nel mondo del gioiello.”

La parola è poi passata all’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Vicenza Silvio Giovine che ha parlato di una sempre più intensa volontà sinergica tra IEG e il Comune di Vicenza per il costante sviluppo internazionale delle manifestazioni del territorio. Prima tra tutte VIOFF, alla seconda edizione, della quale ha illustrato il ricco calendario impreziosito quest’anno da una finalità di charity con il sostegno al rimboschimento dell’Altopiano di Asiago duramente colpito dall’alluvione di fine ottobre.

“Favorire una comunicazione identitaria sul gioiello italiano, fare sistema e rafforzare l’attività formativa e digitale” sono per Ivana Ciabatti Presidente di Confindustria Federorafi, le principali sfide che deve affrontare il settore.

Evoluzione digitale e inclusione dei giovani nel mondo del lavoro sono stati anche i temi dell’intervento di Carlo Ferro neo-Presidente di ICE. “Registriamo una particolare vitalità nell’utilizzo del web come canale di vendita e in questa direzione stiamo orientando gli sforzi così come nel supporto alle start up emergenti nel settore che vedono tanti giovani e capaci professionisti investire le loro competenze e aspirazioni”.

La cerimonia si è conclusa con il più sentito augurio di buon lavoro a tutti gli espositori, gli operatori e i buyer presenti.

www.vicenzaoro.com