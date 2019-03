Sara Vecchi Salon Roma. Uno spazio avvolto nel verde

Sara Vecchi Salon è una realtà importante del panorama romano per quanto riguarda l’estetica, la bellezza e la cura del corpo.





Un luogo dove si incontrano vare figure professionali che offrono vari servizi: microblading, parrucchiere, makeup, estetica, solarium e molto altro; per questo spazio di 500 mq, in Via Tuscolana 672, serviva, dunque, un lavoro d’eccellenza.

AbitoVerde, azienda specializzata nella creazione di aree verdi, in collaborazione con AKOstudio, è intervenuta con un progetto che si snoda principalmente intorno a tre diversi elementi: il bancone, la parete retrostante e la zona Urban Jungle; tre elementi che sono stati pensati e realizzati per integrarsi alla perfezione con l’ambiente del Salon.

Il bancone: muschio stabilizzato e plexiglass

Il bancone del Sara Vecchi Salon balza subito all’occhio; è un elemento veramente imponente, grande, ed allo stesso tempo elegante, grazie alle linee non banali che difficilmente si riscontrano in un altro locale. Per la struttura, costituita da due legni diversi a formare un contrasto cromatico, i progettisti hanno inserito del lichene stabilizzato: una lunga fascia di verde si estende nella parte anteriore del bancone; a protezione del muschio sono stati poi inseriti dei pannelli di plexiglass, che permettono ai clienti di osservare il muschio senza il rischio che quest’ultimo possa inavvertitamente essere danneggiato.

La parete: verde verticale e legno

Alle spalle di un bancone è stata realizzata una parete di verde verticale attraverso del muschio stabilizzato, il colore scelto è il medesimo di quello usato per il bancone, il classico may green.

La parete è delimitata da due fasce verticali di legno, che riprendono la tonalità della parte chiara del bancone; in questo green wall, che fa da sfondo alle dipendenti del Sara Vecchi Salon, è stato inserito il logo dell’attività, realizzato in legno da AKOstudio, a riprendere la stessa tonalità chiara del bancone e delle fasce laterali.

La zona Urban Jungle

Per rendere l’esperienza del cliente più confortevole ed immersiva è stata creata una zona Urban Jungle; questo ambiente riprende il motivo di elementi naturali della carta da parati utilizzata nella parete opposta. L’Urban Jungle è uno stile che si è diffuso molto negli ultimi anni e, grazie alla sua particolarità, ha affascinato tantissime persone. In questo caso si è scelto di realizzare quello che in gergo viene chiamato “Plant Gang”: un angolo in cui vengono concentrate le diverse piante; tra le piante usate vi sono alcune a foglia larga, le più indicate per creare un ambiente veramente suggestivo.

Designer Andrea Molinaro





AbitoVerde è un’azienda Roma specializzata nella progettazione e realizzazione di aree verdi; nel corso del tempo, al progetto principale, dedicato al garden design, si è affiancato MossRoma-Muschio stabilizzato, un progetto parallelo, fondato sulla passione per il design scandinavo e per la natura.

AKOstudio è uno studio professionale di Roma che si occupa di product design. Ospita al suo interno un laboratorio specializzato in lavorazioni di taglio laser ed incisione laser CO2. Questa tecnologia permette di lavorare un gran numero di materiali con caratteristiche fisiche ed estetiche molto diverse tra loro.

No related posts.

by