MAPIC ITALY: leisure, servizi ed innovazione, i protagonisti della quarta edizione.

Cresce l’attesa per la quarta edizione di Mapic ITALY che a poche settimane dal suo inizio si preannuncia essere un appuntamento ricco di novità e di fondamentale rilievo per il retail real estate italiano.

Sono attesi a Milano oltre 2 000 partecipanti di provenienza da oltre 50 Paesi, tra cui oltre 500 retailer nazionali e internazionali, con numeri in crescita rispetto allo scorso anno.

Mapic ITALY offre ai brand partecipanti una vetrina prestigiosa: due giornate di business e di networking durante le quali retailer nazionali ed internazionali potranno incontrare gli operatori del mercato immobiliare commerciale e scoprire le migliori opportunità in Italia.

Tra i key player del settore vi saranno JLL, CBRE, Cushman & Wakefield, Ceetrus, Grandi Stazioni Retail, Savills, Ece, Eurocommercial, IGD, Svicom, Sonae Sierra, Klépierre, Westfield, solo per citarne alcuni. Tra le novità BNP Paribas, Pradera, SCC Italia ma anche retailers quali Q8 Petroleum Italia, alla ricerca di brand per le aree di servizio autostradali e Anytime Fitness, che rappresenta il segmento di tennant leisure e servizi alla persona che è in fortissima crescita attualmente e che sarà al centro dei dibattiti anche a Cannes in Novembre.

Mapic ITALY è un evento complementare di approfondimento dell’annuale appuntamento di Mapic Cannes e si è da subito imposto come un vero acceleratore di business, che permette a retailer, società e investitori nazionali e internazionali di avere una panoramica completa e dettagliata del mercato italiano.

Il programma di conferenze si svilupperà in due giornate, nel corso delle quali verranno toccati alcuni dei temi più attuali del mercato. Nella prima giornata si analizzeranno la convergenza tra online e offline e le sfide che il retail deve affrontare nell’era digitale.

La seconda giornata si aprirà con la tavola rotonda organizzata dal CNCC che analizzera la situazione attuale e le prospettive del mercato immobiliare commerciale italiano, attraverso il contributo dei dati di mercato più recenti forniti da JLL, Cushman & Wakefield e CBRE.

La giornata proseguirà poi con una sessione dedicata ad una panoramica internazionale e lo stato dell’arte in Italia dell’industria dell’entertainment. La sessione, attraverso il contributo di realtà come Zamperla, Uci Cinemas, We Arena e Join4B, analizzerà l’impatto che le attività “leisure” hanno sulle destinazioni dello shopping trasformandole in moderne lifestyle destination con un mix che va dal live entertainment, alla cultura, all’edutainment, la gamification e la virtual reality con l’obiettivo di accrescere i volumi di traffico, migliorare l’esperienza del consumatore e differenziarsi dai competitors.

Il programma ufficiale di Mapic ITALY si concluderà con la cerimonia del “Foodservice Award Italy 2019” organizzata da Retail & Food partners di Mapic Italy, e Mapic Food che si terrà presso lo stadio San Siro di Milano, nel corso della quale verranno premiate le migliori catene di ristorazione attive in Italia.

Commenta Massimo Moretti, Direttore Generale CDS Holding e Presidente CNCC, main partner di Mapic ITALY e Mapic FOOD: “L’industria dei centri commerciali è in trasformazione ma basata su solidi fondamentali (es. affluenze costanti) e con le idee chiare su dove andare. Il food, insieme al leisure ed i servizi, sono alcuni elementi topici di questa trasformazione. Nelle nostre food court, ad esempio, l’offerta è sempre più ricca ed attenta ai nuovi trend e ai gusti dei clienti, che possono così vivere con la loro famiglia o i loro amici un’esperienza conviviale assolutamente gratificante. Affiancare le manifestazioni Mapic ITALY e Mapic FOOD è un connubio perfetto!”

La quarta edizione di Mapic ITALY si svolgerà in concomitanza della seconda edizione di Mapic FOOD, l’evento internazionale organizzato da Reed Midem e dedicato a brand ed operatori della ristorazione commerciale che per la prima volta quest’anno sarà tra gli appuntamenti della Milano Food City 2019, la settimana di eventi che la città di Milano dedica al settore del Food.



www.mapic-italy.it