Soluzioni LG per celebrare lo stile sofisticato di Trussardi Casa

L’OLED Transparent di LG Electronics alla sua prima installazione in Italia applicata al mondo del fashion: uno straordinario effetto visivo creato per lo store Trussardi di Piazza della Scala

Quando le soluzioni tecnologicamente più avanzate mettono le loro potenzialità al servizio della creatività, dello stile e del design, il risultato non può che essere sorprendente. Soprattutto quando si tratta di oggetti che sono in grado di dare un senso nuovo al concetto di visione.

In occasione della prossima edizione della Design Week, dal 9 al 14 aprile a Milano, LG Electronics (LG) presenta l’avanguardia tecnologica dei suoi display trasparenti di ultima generazione in un’installazione all’interno dello store Trussardi, in Piazza della Scala n.5.

Le vetrine dello store del brand – conosciuto nel mondo come marchio italiano di lifestyle e come sinonimo di eccellenza, tradizione artigianale e eleganza contemporanea – per la settimana milanese dedicata al design accolgono una delle soluzioni LG più all’avanguardia, tanto da sembrare più vicina alle tecnologie avveniristiche di un futuro lontano che non alla realtà dei nostri giorni.

Chi osserverà le vetrine dello store Trussardi nella centralissima Piazza della Scala, infatti, avrà modo di vedere in una delle vetrine il nuovissimo display OLED trasparente di LG.



Progettato per adattarsi perfettamente a diversi contesti, soprattutto store e showroom, spazi espositivi e gallerie d’arte, sull’OLED Transparent di LG video e immagini scorrono su pannelli quasi completamente trasparenti in modo fluido e con una resa visiva nitida e piena di colori; allo stesso tempo i prodotti reali possono essere visti in modo chiaro dietro il display stesso.



Il design “Open Frame” consente la creazione di strutture composite che sfruttano la trasparenza e lo straordinario effetto di visione che si può ottenere. Questi display sono in grado di trasformare qualsiasi spazio in un ambiente digitale di grande impatto, oltre che di offrire soluzioni innovative su misura e perfettamente in linea con le esigenze degli store e dei brand.

Questa soluzione innovativa sarà presto disponibile anche per il mercato italiano del digital signage.

La partnership tra LG Electronics e Trussardi nasce grazie alla collaborazione con Oltrefrontiera Progetti, una realtà creativa che opera sul mercato a livello globale producendo window displays, idee e progetti per le aziende del segmento Luxury & Fashion.



Grazie ad un team interdisciplinare, composto da architetti, designer e sviluppatori di prototipi, il team di Oltrefrontiera Progetti ha realizzato tutti i contenuti video che animano l’OLED Transparent di LG all’interno della vetrina dello store Trussardi.

“Il nostro OLED Transparent è una soluzione tecnologica davvero avveniristica per l’ambito Digital Signage”, ha commentato Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing Manager di LG. “La tecnologia è in grado di creare un effetto sorprendente all’interno di un design pulito e sofisticato, accompagnando in modo discreto, e insieme eclettico e stupefacente, il racconto di qualunque brand, esaltando al massimo le sue caratteristiche stilistiche ed estetiche. Un connubio particolarmente interessante per Trussardi Casa, un marchio italiano storico, che crediamo possa aver trovato nei nostri prodotti più sorprendenti una nuova vena espressiva nel suo rapporto con il cliente finale.”

Photos @LG