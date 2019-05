LORO PIANA: un Pop-Up nel Meatpacking District di Manhattan.

Loro Piana ha inaugurato un pop-up store nella Ninth Avenue di New York, e più precisamente nel Meatpacking District.

Si tratta di un pop-up unico nel suo genere: “Rare Walk”, uno store dedicato principalmente alle celebri calzature con suola bianca del marchio, le Open Walk e le Summer Walk.

Uno spazio di 150 mq dedicato all’iconica linea di calzature e agli accessori Loro Piana che ospiterà, solo per un mese, modelli esclusivi in un contesto inaspettato.



Lo spettacolare locale, che a fine anno si trasformerà in un punto vendita permanente di Loro Piana, occupa una prestigiosa posizione d’angolo al numero 3 della Ninth Avenue.

È uno spazio ricco di cromatismi e di suggestioni tattili e visive: dalla parete multicolore interamente in camoscio, realizzata su misura, ai giochi di specchi che riflettono nelle loro mille sfaccettature la vibrante atmosfera della Downtown. Proprio al centro del negozio, un minuscolo giardino interno rende omaggio alla passione di Loro Piana per la natura, con un richiamo alla varietà floreale della vicina High Line.

Nel pop-up store sarà possibile acquistare gli accessori che meglio rappresentano il DNA di Loro Piana in termini di qualità dei materiali, tecniche di produzione, estetica, comfort e prestazioni. In particolare, per la prima volta negli Stati Uniti, sarà possibile selezionare il colore, la fodera e la combinazione dei materiali delle iconiche calzature con la suola bianca che, in via eccezionale, saranno disponibili anche in una versione con suola scura. Il nuovo servizio di personalizzazione offerto dal negozio consentirà inoltre di aggiungere le proprie iniziali sulle suole o sui lati della tomaia.