Aperto l’outlet del lusso THE MALL SANREMO.

The Mall Luxury Outlets ha aperto il 15 giugno le porte di The Mall Sanremo, l’unico outlet del lusso nel cuore della Riviera dei Fiori a due passi dalla Costa Azzurra.

The Mall Luxury Outlets, già conosciuto per The Mall Firenze (aperto nel 2001) espande i propri confini inaugurando una nuova destinazione per lo shopping di lusso: The Mall Sanremo, un luogo straordinario circondato dalle bellezze naturali locali, che permette ai suoi visitatori di vivere un’esperienza esclusiva di moda, accoglienza ed eleganza.

Un viaggio indimenticabile nel mondo del fashion per approfittare di offerte speciali senza rinunciare alla massima qualità. La selezione dei marchi, tutti di alta Moda, comprende Balenciaga, Dolce&Gabbana, Ermenegildo Zegna, Etro, GCDS, Giorgio Armani, Gucci, Karl Lagerfeld, Loro Piana, MSGM, Poltrona Frau, Santoni, Versace oltre ad un negozio multibrand di lusso con prodotti di Roberto Cavalli, Missoni, John Richmond, Brioni, Corneliani, Ermanno by Ermanno Scervino e Red Valentino. Per i più piccoli, invece, lo store di Kids Around ospita le collezioni di Givenchy Kids, Chloé Kids, Little Marc Jacobs, Karl Lagerfeld Kids e Boss Kidswear.

The Mall Sanremo è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orari dalle 10:00 alle 20:00 fino a settembre, mentre da ottobre a marzo dalle 10:00 alle 19:00. I giorni di chiusura saranno solo due fino alla fine dell’anno: 25 e 26 dicembre.