Nuova location per Prénatal a Novara.

Nuova location per la sede Prénatal di Novara che dal 13 giugno trova spazio all’interno del negozio Toys Center di Corso Vercelli. Un binomio vincente studiato per garantire al cliente la comodità di un luogo che raccoglie sotto lo stesso tetto tutto il necessario per la cura e il divertimento dei bambini, ma anche un ricco assortimento, dai capi alla cura personale, per le future mamme.

La nuova sede di Novara va ad aggiungersi agli opening di Genova, con un mega store di 1000 mq in zona Sestri, Settimo Torinese, con ben 800 mq all’interno della nuova ala del parco commerciale Settimo Cielo e Brindisi, con il suo special shop di 600 mq all’interno dello storico store Toys Center della città.

Quattro punti vendita che in meno di un mese hanno trovato nuove collocazioni in punti strategici delle città italiane: un’operazione che sottolinea l’impegno costante del Gruppo volto a migliorare la shopping experience dei propri clienti, proponendo loro luoghi sempre più belli, facilmente raggiungibili, con spazi dedicati alla condivisione in famiglia e sconti speciali.

La nuova sede di Novara propone ai suoi clienti ben 400 mq espositivi e una serie di proposte declinate per target e suddivise in reparti creati ad hoc: dall’abbigliamento per i neonati (0-9 mesi), a quello per i piccoli dai 3-36 mesi, passando per i capi dedicati ai bambini fino agli 8 anni. Una collezione completa che abbraccia articoli basici e super trendy, un mix “easy chic” che mette sempre in primo piano la comodità.

Grande spazio poi alle gestanti con un ricco assortimento di intimo e moda. Capi essenziali per ogni occasione, dai momenti di puro relax a quelli in condivisone; proposte che passano dalla semplicità all’eleganza, per soddisfare le esigenze di tutte le donne.

Dall’abbigliamento al tessile, con tutto il nécessaire per allestire le camerette, passando per la puericultura leggera e pesante con una gamma completa dei marchi più prestigiosi che garantiscono la migliore attenzione alla crescita dei bambini.

Spazio poi alla linea food, con una ricca proposta dedicata all’allattamento e alle prime poppate senza dimenticare i bisogni dei più grandi.

La nuova location di Novara va così ad unirsi alle oltre 160 distribuite lungo tutto lo stivale per rispondere ai bisogni dei piccoli e delle famiglie con un’offerta ricca e completa.