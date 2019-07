Boutique Michael Kors Old Bond Street, Londra.

Situata all’interno di una residenza georgiana di sei piani, la nuova boutique di Michael Kors trae ispirazione dalle case del designer a New York e in Florida.

Il concept pone l’accento sulle texture calde ed incorpora materiali che vanno dall’acciaio annerito e cemento grezzo al marmo dorato e all’acero ossidato.

I pavimenti sono stati concepiti per abbinarsi in modo non convenzionale, con colori minimalisti e materiali che forniscono un filo di continuità visiva. Mentre il piano terra è caratterizzato da pavimenti in legno, pareti in cemento e mensole in marmo, il primo piano ribalta la prospettiva presentando soffitti in legno, pavimenti in cemento e pareti in marmo.

L’esterno e l’interno del negozio rimangono fedeli alle radici londinesi, grazie alla classica facciata georgiana, gli ottoni antichi, le finiture decorative ed i caminetti originali. Al piano terra le grandi vetrine mostrano un layout aperto. La tavolozza di grigio, bianco, nero e ottone funge da sfondo per la pelletteria e gli accessori della Collection.

Il primo piano ospita la Michael Kors Collection ready-to-wear e le calzature; il secondo piano espone l’abbigliamento maschile, circondato da poltrone in shearling avorio ed accessori in pelle che contrastano con gli accenti di marmo scuro lungo le pareti. Al terzo piano, infine, un salone VIP è stato progettato per offrire privacy e comfort a clienti e celebrità.

MICHAEL KORS, OLD BOND STREET, LONDON

Architecture and Interior Design MICHAEL KORS

Supporto architettonico e direzione artistica NOMADE Architettura And Interior Design

Impresa di costruzioni AID FITTERS

Falegnameria su misuraC EFFEARREDI

Consulenza impiantistica PGS Ingegneria Studio Associato

Consulente di art pieces PAMELA MEECH

Area 350 sqm

by AN shopfitting magazine no.151 ©