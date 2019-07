Flagship Store STONE ISLAND Milano.

Il nuovo flagship store Stone Island di Milano è situato in Corso Giacomo Matteotti 18, nel Palazzo del Toro. Un’importante location su due piani, per dare ampio spazio alle collezioni Stone Island e Shadow Project.

La pietra bocciardata del pavimento è applicata anche sui muri perimetrali intervallate da contro pareti in maglia metallica verniciata. Le appenderie, sospese, sono realizzate da barre in carbonio e alluminio anodizzato.

I ripiani modulabili in Alucobond antracite specchiante sono ricoperti in feltro nero. Arredi e dettagli in feltro compresso giallo o naturale, e in MDF colorato in pasta, impreziosito da un’inedita lavorazione artigianale dall’aspetto industriale. La scala è in pietra bocciardata e ferro; il parapetto in vetro giallo curvato.

Geometrie in feltro compresso sul controsoffitto sagomato. L’area dedicata a Shadow Project è definita dall’acciaio neroblu per il pavimento e la parete e dall’appenderia in carbonio. Ampie vetrine sui due piani, presenti sia sul Corso che in galleria.

Il design interno segue il concetto dei negozi Stone Island, creato da Marc Buhre, designer industriale di Heidelberg (Germania) e fondatore dello Studio di architettura Zeichenweg TM. Ogni elemento del sistema è concepito per la sua valenza di design altamente funzionale.

