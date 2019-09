BY STORE Shanghai.

Il brand BY dedicato all’e-commerce ha aperto un punto vendita a Shanghai.

Lo Studio Spacemen è stato incaricato di realizzare il negozio fisico del marchio BY caratterizzato da una forte connotazione esperienziale.

Infatti, l’esperienza d’acquisto ibrida è tra le nuove tendenze dei consumatori: lo shopping virtuale si affianca sempre più ad un retail fisico, in grado di generare una stimolazione sensoriale, conquistare e soddisfare l’interesse anche dei “Millenials”.

Questo punto vendita, posto in uno spazio sotterraneo del centro commerciale Soho Fuxing di Shanghai, occupa una superficie 800 mq, rappresenta una vera combinazione tra stravaganza ed innovazione: le collezioni di abbigliamento streetwear si fondono e si mascherano in una sorta di galleria della pop-art, dove si mescola un esercito di pupazzi a forma di orso (i Bearbrick, divenuti ormai un compendio perfetto tra Arte, Moda e Stile).

Qui, gli architetti, rifacendosi all’identità del marchio che lo contraddistingue in costante cambiamento e metamorfosi, sono riusciti a frazionare l’estensione in aree giocose, con composizioni tridimensionali, con materiali variegati, con superfici riflettenti: un luogo tutto da esplorare.

Nella prima parte del negozio spiccano diversi volumi a colonna incarcerati da strutture orizzontali in acciaio; tra una colonna e l’altra si distinguono geometrie a specchio che riflettono altre pareti del negozio e che racchiudono al loro interno il sistema espositivo; il pavimento poligonale, realizzato con sei tipi di marmo, consente l’estensione verso il soffitto di una vela triangolare, in tessuto Barrisol, da uno dei suoi vertici.

L’andito verso la seconda metà del negozio presenta un rivestimento in grigia resina epossidica grezza che, man mano, converge su un’area più chiara, dal pavimento in terrazzo biancastro con profili in ottone; pareti intonacate in grigio, un soffitto a griglia in alluminio e tendaggi moderni aggiungono morbidezza alla palette dei colori naturali. Nel retro del negozio è stata costruita un’installazione con oltre 600 pallet riciclati, che, posizionati a più livelli, possono fungere da sedute o da display.

Due strutture in ottone sono state inserite in ciascuna delle aree del negozio, nelle quali sono stati collocati i camerini-prova. Il sistema di illuminazione, con installazioni a led fluorescenti, è stato accuratamente creato da esperti del settore, proprio per potenziare l’effetto del photoshooting del punto vendita.

By

Architects Spacemen Studio

Lead Architects Edward Tan

Team Raymond Tang, Ed Chan, Simon Liu, Hoiyee Lim

Location Soho Fuxing, Unit B1-03, Block C, 388 Madang Road, Huangpu District, Shanghai, PRC

Gross Built Area 815 sqm

Photos courtesy Chen Xuan, Min

Fondato da Edward Tan, il pluripremiato Studio Spacemen, con sede a Shanghai, opera nel settore dell’architettura ed interior design. Specializzato nella progettazione strategica per marchi di importante rilevanza, realizza opere uniche e spaziali: è stato insignito del titolo Storyteller dello spazio.

