boutique Dior Champs-Élysées Parigi

La boutique DIOR, sull’iconica Avenue di Parigi, occupa una superficie di 85 mq e si estende su tre piani ed ospita le ultime collezioni e i diversi mondi della griffe, dalle fragranze agli accessori.

Lo store, situato al civico 127, coniuga audacia, eccellenza, esperienze innovative e virtuosità architettonica, in una scenografia che mette in luce su tre piani le più recenti collezioni, ed i vari mondi della griffe. Lo spazio accoglie le novità, i pop-up e la Collezione autunno-inverno 2019-2020, realizzata da Maria Grazia Chiuri per la donna. Al pian terreno, inoltre, si sviluppa uno spazio interamente dedicato alle calzature.

Un grande drappeggio, realizzato a mano, ricorda la facciata della boutique di Avenue Montaigne al 30. Questa vetrina, gemella dell’originale, rende omaggio all’indirizzo iconico della Maison scrivendo un nuovo capitolo della sua storia. Dietro la porta a vetri, si snoda una scala simile ad un nastro, mentre i muri sono rivestiti della stampa toile de Jouy, un tessuto classico del XVIII secolo; questo elemento caratteristico, reinterpretato di volta in volta dai successori di Christian Dior, sottolinea ulteriormente l’atmosfera al tempo stesso atemporale e contemporanea del luogo.

Il cannage, altro emblema della Maison, che evoca le sedie Napoleone III, sulle quali Christian Dior amava far accomodare i suoi ospiti durante le sfilate, è riprodotto con delicati motivi lungo le pareti fino a raggiungere la voluta della scalinata. Inoltre, si trovano in dimensione oversize su parquet Versailles, rielaborati in cemento cerato.

L’arredo immaginato da Paolo Castelli, Osanna Visconti di Modrone, Philippe Malouin, Dimore Studio e Ramy Fischler è completato con pezzi originali delle Gallerie Negropontes e Nilufar.

Un ulteriore spazio propone una selezione di fragranze, accessori e libri illustrati. In esclusiva, la Maison presenta una scelta di personalizzazioni inedite nella storia di Dior, in particolare sotto forma di ricami, serigrafie, stampe a caldo o digitali. Grazie ai laboratori presenti all’interno della boutique, alcune di queste operazioni potranno essere realizzate istantaneamente, in circa un’ora; sarà possibile quindi la personalizzazione di accessori, piccola pelletteria e borse.

by