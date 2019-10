SIA HOSPITALITY DESIGN: WIP presenta HOSPITALITY NEXT STEP, un innovativo concept della camera del futuro.

In occasione del SIA Hospitality Design, che si tiene a Rimini dal 9 all’11 ottobre, WiP Architecture Technical Engineering presenta “Hospitality Next Step”, un innovativo concept di camera d’albergo.

L’installazione a dimensione reale è allestita all’interno di ROOMS Hotel Design Lab, il grande spazio, all’interno di SIA, rivolto ai professionisti dell´hotellerie che offre loro in esclusiva le proposte di otto prestigiose firme del design dell’accoglienza made in Italy.

Il progetto “Hospitality Next Step” nasce con l’idea di re-interpretare lo spazio dell’hospitality in modo da assecondare le nuove esigenze del mercato nate dall’ evoluzione delle modalità di fruizione dei servizi alberghieri.

Il modello di “Serviced Apartment” che viene presentato all’interno del SIA propone la coesistenza di funzioni diverse in un unico spazio: l’ospite può infatti prenotare e richiedere specifici servizi e ambienti all’ interno della camera, personalizzandola per una permanenza ideale.

Lo spazio della camera viene quindi proposto con una veste neutra, e successivamente modificato ad hoc, per generare le diverse configurazioni prescelte dall’ospite in fase di prenotazione. Si tratta di una camera Flessibile, Tecnologica ed Essenziale.

9-10-11 ottobre

SIA Hospitality Design

Divisione Rooms

PAD D3- BOX 3

Quartiere Fieristico – Rimini

DESCRIZIONE dello SPAZIO espositivo

Lo spazio è trasformabile ed è articolato in 6 aree funzionali (cucina, palestra, zona notte, zona pranzo, zona make-up, zona lavoro con desk) che coesistono e sono fruibili contemporaneamente oppure singolarmente a seconda delle diverse esigenze abitative.

Le aree funzionali sono collocate all’interno dell’armadiatura realizzata con materiali forniti da Finsa: si tratta distruttura interna in legno rivestito con doppio laminato bianco e ante in MDF lavorato a rilievo e laccato bianco. I pannelli del sistema di armadiature, grazie ai meccanismi di movimentazione firmati da KRONA KOBLENZ, possono essere modulati in modo da ottenere i diversi ambienti. Tutti gli arredi sono realizzati su misura dalla Società Fontemaggi, specializzata in architetture temporanee.

Lo spazio, dove predomina il colore bianco, può essere personalizzato in diversi “mood”: classical, young ecc…

All’ingresso, posto sul lato corto, è presente un setto portante rivestito in gres porcellanato color ruggine che ricorda il metallo corten, fornito dal Gruppo Romani, unico elemento materico che indica la direzione da percorrere e risalta sullo sfondo bianco dell’armadiatura a parete, oltre a dividere il corridoio dal bagno.

Sulla destra rispetto all’ingresso è collocato l’angolo cucina dotato di piano cottura a induzione, lavandino e piano di lavoro in acciaio/krion, con mini frigo. A seguire troviamo lo spazio gym, le cui attrezzature, estraibili dall’armadiatura, sono state messe a disposizione da Technogym l’azienda italiana leader mondiale nella produzione di prodotti e tecnologie digitali per il fitness, il wellness e lo sport. In occasione del SIA verrà esposta Group Cycle, l’innovativa soluzione Technogym per l’indoor cycling che offre avventura, divertimento, e motivazione e grazie alla connettività permette da un lato di condividere l’esperienza con il gruppo e dall’altro di effettuare un allenamento completamente personalizzato.

Nella zona più lontana troviamo il letto a scomparsa ad armadio. Il materasso e i tessuti per la zona notte sono foniti da Hauz 1929, storico brand di prodotti tessili di alta qualità per la camera da letto e il bagno. La testata è imbottita ed è realizzata da TA arredamenti. Alla base del letto sono disposte una serie di sedute mobili firmate Quinti, un’eccellenza italiana nella produzione di arredi per la casa e ufficio.

Inoltre, dall’armadio è possibile estrarre il tavolo dotato di un meccanismo di ribaltamento del piano e delle gambe ottenendo così la zona pranzo. A fianco del letto troviamo il guardaroba con eleganti grucce in legno made in Italy dotate di sistema antifurto fornito da Toscanini, azienda leader del settore.

Sulla parete opposta rispetto al letto è predisposta una mensola sospesa a parete laccata di bianco che offre diverse aree funzionali: la zona beauty, l’area office e una consolle con asse da stiro.

Sulla mensola è predisposto uno smart tv professionale a tecnologia Oled fornita da LG Business Solutions.

Lo spazio del bagno è delimitato sul lato verso il corridoio dal setto in color corten e sul lato verso il letto da una parete in vetro temprato, fornita da Cesana, montata su telaio perimetrale in alluminio spazzolato.

La trasparenza della parete rende lo spazio fluido e la divisione degli ambienti meno netta. Gli arredi bagno sono forniti da Agape, tranne il box-doccia in vetro temprato, firmato Cesana. Il termoarredo è di Antrax, società specializzata nella produzione di radiatori di design.

Il controllo dell’energia è affidato alle placche Eikon Tactil di Vimar. Un innovativo dispositivo touch in cristallo bianco diamante, disponibile anche su standard KX, che consente il controllo di tutte le funzioni presenti nella stanza.

Gli apparecchi illuminanti LED disposti a soffitto e sulla mensola sospesa a parete sono realizzati da L&L Luce&Light.

Le tende a rullo fornite da Resstende sono dotate di un meccanismo che permette di sovrapporre due tessuti di trame diverse, giocando con le trasparenze, oppure per regolare velocemente ed in modo ottimale luci ed ombre. È un sistema di tende pensate per ambienti interni, dal privato al pubblico, ideali per hotel, negozi ed uffici.

La pavimentazione prevista è in gres porcellanato bianco ed è fornita da Gruppo Romani così come il rivestimento del bagno.

La Società Apir ha fornito elementi di segnaletica led SAVLED; una linea di targhe con caratteri traforati e retro illuminati che saranno accompagnate alla placca VIMAR apriporta.