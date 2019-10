Showroom GRAY MATTERS New York.

Il nuovo showroom di Gray Matters, il brand di calzature definite “scultoree” si trova a Brooklyn.

Progettato dall’autoctono Studio Bower (famoso per il design di complementi d’arredo, soprattutto per gli esclusivi specchi tridimensionali), occupa una superficie di 185 mq ed ospita tutte le collezioni di calzature, dalle più classiche ai best seller; questo spazio, inoltre, è dotato anche di una struttura operativa.

Il design dello showroom, minimale, è mitigato dalle sfumature del giallo senape e del blu, che lo valorizzano, senza appesantirlo, evidenziando il prodotto e mantenendo la sua coerenza visiva. Così, piacevoli composizioni, forme, materiali e colori trovano collocazione tra le calzature, dando vita a un mix coerente di moda e funzionalità.

I muri perimetrali includono tavoli e mensole espositive dai piani in travertino con texture effetto pellami; qui spiccano singolari appoggi a forma di uovo gigante, mentre tutti gli elementi vengono altresì enfatizzati da tappeti in toni coordinati; geometriche sedute e panche, avvolte in morbidi velluti blu polvere, creano un’atmosfera confortevole ed accogliente.

Complementi d’arredo in color cuoio, come la passerella, stanno a dare una percezione del tatto stimolante, cosicchè il consumatore può “percorrere con mani e piedi” l’intero spazio. Grazie alla collocazione di uno dei caratteristici specchi ad arco di Bower si ha l’illusione di maggiore profondità che viene ulteriormente accresciuta da altri specchi tondi che si aprono come oblò alle pareti.

GRAY MATTERS

Le calzature Gray Matters sono straordinari pezzi di design con una vita propria, dalle linee e dettagli inconfondibili. Versatili e sofisticate come il colore grigio (in inglese gray, una tonalità neutra e molto chic), alle quali si aggiungono sottili sfumature, mai invadenti. E la designer italiana, Silvia Avanzi, creatrice del brand, si è proprio ispirata al patrimonio artistico dell’Italia, ma anche associato al lifestyle della sua città adottiva, New York. Anche per Silvia Avanzi il motto è “less is more”, infatti è grande sostenitrice di un’eleganza dalle forme sottili e dai particolari e colori, a volte eclettici. Le calzature Gray Matters sono accuratamente prodotte, da tre generazioni, in laboratori artigianali del Veneto.

Lo Studio multidisciplinare Bower nasce a New York nel 2013 e si occupa di design del prodotto ed arredamento contemporaneo; concentrandosi sugli specchi esplorano nuove profondità. Esclusive collezioni di mobili, apparecchi illuminanti ed accessori, oltre a collaborazioni creative con famosi artisti fanno di Bower una delle figure più importanti del design di interni. Lo Studio si compone di partner importanti quali Danny Giannella, Tammer Hijazi e Jeffrey Renz. Inoltre, Bower è stato premiato dalla Hot List americana del 2014 di Sight Unseen.

Photos courtesy Charlie Schuck

