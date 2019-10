VISCOM ITALIA 2019 – Un’attrazione di successo.

I dati finali di Viscom Italia, l’appuntamento più atteso dal settore Comunicazione Visiva, confermano il trend positivo del comparto: oltre 450 brand internazionali con più di 20.400 professionisti registrati che hanno sperimentato in fiera nuovi linguaggi di comunicazione ed esperienze di business vincenti.

L’edizione 2019 ha aperto i battenti all’insegna dell’ottimismo e si è conclusa confermando l’impressione iniziale. Viscom Italia – che si è svolta dal 10 al 12 ottobre in fieramilano pad 8/12 – ancora una volta, ribadisce il suo ruolo fondamentale per il comparto: è l’indiscusso appuntamento da non mancare a livello europeo. E quest’anno le aziende del mondo delle comunicazione visiva hanno rinnovato il loro attestato di stima, riconoscendo alla manifestazione il suo grande valore aggiunto: la capacità di offrire, anno dopo anno, uno strumento di marketing irrinunciabile e un’occasione di business e comunicazione unica nel suo genere.

Il successo della fiera è legato alla necessità di toccare i prodotti, di valutare le competenze dei produttori, di intuire le tendenze del mercato e le innovazioni emergenti, di fare networking, di acquisire conoscenze specifiche e di fare business. A confermarlo sono i numeri di questa edizione: oltre 450 brand internazionali e una crescita della manifestazione a doppia cifra pari al 13% ed un totale di 20.478 professionisti (+2% rispetto all’edizione passata) e una presenza di pubblico proveniente dai paesi Cina, Russia, Spagna, Inghilterra, Croazia.

Un laboratorio di tendenze che ha visto molte anteprime di prodotti, soluzioni e tecnologie per scoprire i capolavori della comunicazione visiva in materia di: Stampa Digitale Grande Formato – Insegnistica – Cartellonistica – Serigrafia – Tampografia – Promozione tessile – Ricamo – Incisione – Fresatura – Laser – Premiazione sportiva – Digital Signage – P.O.P – Servizi per eventi di comunicazione, Software graphic design.

“Abbiamo portato a Milano un mondo in fermento, tra i big e nuovi espositori che hanno eletto la fiera come piattaforma privilegiata per farsi conoscere e farsi apprezzare dai visitatori provenienti da tutto Europa. La fiera negli anni ha saputo rinnovarsi senza perdere di vista l’importanza del suo valore relazionale e di esperienza sul campo – afferma Cecilia Montalbetti, Exhibition Manager Viscom Italia. Il nostro obiettivo è stato quello di continuare ad essere strumento fondamentale al servizio della competizione europea delle imprese. E’ in questa direzione che si è mosso quest’anno il nostro lavoro organizzativo e le risposte avute dalle aziende sembrano premiarci”.

Grande interesse per la nuova area Digital Innovation Area dove i visitatori hanno potuto sperimentare e, approfondire attraverso un programma di workshop, i software dedicati alla grafica e al design per potenziare e creare nuovi linguaggi e progetti per la comunicazione visiva. Le aziende partecipanti: Adobe, Callas, Eizo, Extensis, Pico, Studio361, TAGA.

L’affluenza di pubblico ha confermato l’importanza dei consueti appuntamenti tra i quali i Viscom Talks, il luogo deputato alla formazione, informazione e aggiornamento del mercato. 13 seminari, 31 relatori per un totale di

1.030 partecipanti. Un confronto diretto di esperienze ha messo in luce svariati temi: dagli sviluppi dell’estetica fotografica per la costruzione di nuove campagne pubblicitarie on e off line, ai nuovi approcci tecnologici per trasformare un’idea in un prodotto di design. Dalle creazioni visive illustrate e raccontate tra realtà e immaginazione ad un viaggio esplorativo tra carta stampata e realtà aumentata.

Si è parlato della versatilità del cristallo utilizzato per ridisegnare l’interior design e il visual merchandising, di design espositivo e POP Display sempre più sostenibili, di come realizzare t–shirt che diventino un brand di successo fino alle innumerevoli applicazioni e tendenze derivate dall’ecopelle. Abbiamo scoperto i segreti che un imprenditore deve avere per far crescere la propria azienda in un mercato che si evolve, a valorizzare il nostro brand e accrescere il nostro business attraverso le instagram stories e quali sono le opportunità per le imprese di far leva sulle community, per sviluppare azioni di marketing e strategie commerciali.

Una panoramica completa su quanto può offrire il mercato ma anche un’occasione di confronto per trovare nuovi stimoli è arrivato dall’affollatissimo Viscom Live che ha presentato in anteprima il primo parco dei divertimenti dedicato interamente alla comunicazione visiva. L’evento – ideato da Reed Exhibitions Italia e curato dall’arch. Paola Silva Coronel – ha avuto circa 1000 visitatori e ha raccolto tutte le tecnologie derivate dal nostro settore. Il visitatore si è immerso in un percorso emozionale e tecnologico per sperimentare labirinti wrappati, applicazioni, materiali innovativi e soluzioni originali, cimentarsi in un live quiz per approfondire le loro conoscenze del mercato e comprendere le diverse fasi di creazione e produzione di oggetti e prodotti personalizzati. Main sponsor: 3M Italia, sponsor tecnici: Cielle, Epson, Fenix Digital Group, Gravotech, Guandong, HP Italy, Leeed.it, Market Screentypographic, Mimaki, Pico, RamSystem, Trotec Italia.

Creatività, tecnica, innovazione e design sono stati i veri protagonisti di Elementaria che ha messo in mostra 7 prototipi dedicati al Travel & Retail realizzati dai designer e sponsor tecnici: Marco Maggioni per ADREANI, Livia Diegoli per FINSA, Giorgio Gurioli per GEPLAST, Michele Finco per IP GRAPHICS, Maurizio Milani per MADREPERLA, Matteo Caimi per MEGLAS, Cristian Visentin per TONCART. Partecipano alla Raw Material Gallery: MONTECOLINO, INEOS STYROLUTION GROUP, TRE CI. Business table: Andreani e Meglas.

Infine sono stati assegnati i premi ai vincitori di DIVA, Display Italia Viscom Award, la competizione internazionale organizzata in collaborazione con Display Italia e il patrocinio di Comieco, che ha visto 28 soluzioni espositive per il punto vendita in gara premiate dalla giuria: Cristiana Sormani, Trade Marketing Manager Bayer, Eliana Farotto, Responsabile R&D COMIECO, Michele Preziosa, Laboratorio della Farmacia, Paolo Corradi Direttore Acquisti Parmalat, Emanuela Marmiroli, Brand Activation Manager SONY Europe B.V., Andrea Semprini, Trade Marketing Manager Giuliani Pharma, Emidio Granchi Responsabile Grocery Liquidi UNICOOP Firenze. I business table presenti: Adaptive, Fronteretro, Eurodisplay Design In Progress, Flyvision Kft, Lic Packaging, Lucaprint, Nemes, Scatolificio Pasubio, Trocart, Wood Line

Vincitori DIVA – Display Italia Viscom Award:

CATEGORIA DUREVOLE

1° posto – FLYVISIOSION (HUNGHERIA) – CANGO&RINALDI

2° posto – WOOD LINE – TUUM

3° posto – CREATIVE-REDBOX – COCA-COLA

CATEGORIA NON DUREVOLE

1° posto – LARGE FORMAT – BORSOI

2° posto – TROCART – SOUDAL

3° posto – CREATIVE-REDBOX – PRODOTTO STANDARD



CATEGORIA SHOP FITTING

ADAPTIVE – ACQUA&SAPONE



PREMIO SPECIALE DIGITAL SIGNAGE

BEST PROJECT JAPAN – SOFTBANK CORPORATION

CATEGORIA NUOVE PROPOSTE

CREATIVE-REDBOX – PROTOTIPO



PREMIO GIURIA POPOLARE

LARGE FORMAT – BORSOI



PREMIO SPECIALE DIVA DESIGN

TROCART – SOUDAL

RICONOSCIMENTO ALLA SOSTENIBILITA’ GREEN DIVA

Non Durevole – LITOART – FHP (VILEDA)

Durevole – EURODISPLAY DESIGN IN PROGRESS – MIRATO

Viscom Italia guarda già al futuro dando appuntamento a tutta la sua community dal 22 al 24 ottobre 2020 a fieramilano.

Per scoprire tutte le future novità della manifestazione rimanete in contatto sui social, i podcast della Viscom Radio e il sito della manifestazione.

www.viscomitalia.it.