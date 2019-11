Il 21 e 22 novembre torna l’appuntamento con LUMI Expo, evoluzione di Illuminotronica, l’evento di riferimento per approfondire soluzioni, innovazioni tecnologiche, normative e scenari della filiera dell’integrazione.

Illuminazione, energia, sicurezza, audio-video, impianti elettrici e integrazione: sono questi i pilastri sui quali si fonda l’edizione 2019 di LUMI Expo, la mostra convegno dedicata alle tecnologie per gli ambienti costruiti in programma il 21 e 22 novembre a BolognaFiere.

Dall’intelligenza artificiale (AI) all’Internet of Things, dagli oggetti “smart” alla rete 5G, dai Big Data al Li-Fi, la mostra convegno approfondirà le innovazioni e le tecnologie che stanno rivoluzionando la progettazione e la gestione degli edifici e delle città intelligenti, nonché tutti i profondi cambiamenti ad esse connessi.

I CONVEGNI

LUMI Expo dà voce ai protagonisti della system integration e delle tecnologie che personalizzano l’ambiente costruito per interpretare gli scenari e individuare le nuove opportunità di sviluppo, attraverso convegni con la partecipazione di esperti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale. I convegni offrono inoltre la possibilità di acquisire crediti formativi professionali (CFP) grazie al patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti e dei Collegi dei Geometri e Periti Industriali.

Alcuni dei convegni in programma:

IoT e Big Data per il Risk Management nel building

La gestione innovativa del risk management negli immobili

Giovedì 21 novembre h 12



Smart spaces e Digital Estate

La trasformazione tecnologica della filiera immobiliare

Giovedì 21 novembre h 16

Verifica e manutenzione degli impianti elettrici

Aggiornamenti tecnici, normativi e legislativi in materia di manutenzione e verifiche degli impianti

Giovedì 21 novembre h 16

Sistemi di riconoscimento tra affidabilità e opportunità di mercato

Applicazioni biometriche per smart spaces

Venerdì 22 novembre h 10





Obiettivo edifici zero Energy

Edilizia nZEB per rispondere Direttiva EU 2018/844: prestazione energetica degli edifici

Venerdì 22 novembre h 12



Human Centric Lighting e i benefici multipli della luce

Progettare la luce negli spazi in modo intelligente, efficiente e personalizzato

Venerdì 22 novembre h 14



Edifici sostenibili e intelligenti: le Smart City dalle parole ai fatti

Verso città intelligenti, efficienti e sostenibili

Giovedì 21 novembre h 14





Monitoraggio urbano: soluzioni per una smart city sicura

Tecnologie video per città intelligenti

Giovedì 21 novembre h 10

Convergenze tecnologiche audio-video, IoT e smart data nell’esperienza di vita quotidiana

Nuovi modelli di user experience grazie all’integrazione dei sistemi

Venerdì 22 novembre h 16.00

CORSI E WORKSHOP

A LUMI Expo saranno in programma workshop e corsi gratuiti per l’utilizzo, l’applicazione e l’integrazione di sistemi di illuminazione, multimedia, sicurezza oltre che su normative e standard. Ecco di seguito alcuni dei titoli in programma:

ENERGY

Garantire e assicurare le prestazioni energetiche, a cura di Daniele Forni, FIRE

L’importanza della power quality, a cura di Jump Facility

LIGHTING

Riqualificare e rendere più efficienti gli impianti di illuminazione, a cura di G. Forcolini

The Golden Ratio: la sezione aurea nell’illuminazione, a cura di F. Iannone

La nuova frontiera dell’illuminazione a LED

DALI 2.0: la standardizzazione degli impianti di controllo dell’illuminazione

Visible Light Communication e LiFi: le nuove frontiere della comunicazione

AUDIO-VIDEO

Audio nelle sale conferenza e videoconferenza, a cura di AVIXA

Dietro le quinte dei segnali video, a cura di AVIXA

Semplificare l’uso della tecnologia con i sistemi di controllo, a cura di AVIXA

INTEGRAZIONE

Il museo degli orrori, dopo oltre 100 impianti installati

Approccio smart per luoghi di lavoro interconnessi, a cura di Jump Facility

Il ruolo dell’IoT nella Smart City

Come progettare in maniera intelligente le città intelligenti

L’analisi di processo come strumento strategico per la digitalizzazione

Protocolli di comunicazione: LoRa, Sigfox, NB-IoT… cosa sono e quali sono le differenze

SICUREZZA

GDPR: perché è un’opportunità di fatturato

Verifica della sicurezza dei sistemi di videosorveglianza, a cura di AVIXA

Gli aspetti della sicurezza informatica connessi all’IoT, a cura di ITER

I LABORATORI E LE INIZIATIVE ALL’INTERNO DI LUMI EXPO

LUMI Expo mette in mostra la tecnologia attraverso aree speciali nelle quali toccare con mano le innovazioni all’interno di sistemi integrati complessi. Nell’area Security a cura di ITER, ente di formazione professionale sui temi dell’innovazione digitale, si approfondiranno tematiche legate alla sicurezza, alla Privacy e al GDPR.

L’area ospiterà inoltre un laboratorio live su tecniche per recuperare dati o archivi da dispositivi rotti o danneggiati. Con video ed esempi concreti, gli esperti mostreranno come intervenire con successo in qualsiasi caso di perdita di dati e aiuteranno a capire come prevenire i danni.

All’interno dello Smart Lab sarà attivo un vero e proprio Laboratorio di innovazione in cui, grazie alla presenza di alcuni esperti, si potranno conoscere e approfondire le tecnologie dal punto di vista del loro funzionamento e dei sistemi elettronici che ne sono alla base. Con aree demo attraverso un simulatore per Smart City, un prototipo di semaforo intelligente, un sistema di riconoscimento facciale e molto altro.

Inoltre, all’interno di LUMI Expo impiantisti, installatori e tecnici di impianti elettrici possono incontrare professionisti ed esperti per confrontarsi sull’evoluzione normativa e le necessarie conoscenze specifiche per l’installazione, la verifica e la manutenzione degli impianti.

Lumi Expo 2019 sarà inoltre occasione per l’annuale assegnazione dell’Award Ecohitech, che dal 1998 valorizza best practice e casi di eccellenza tra le smart city italiane. Promosso dal Consorzio Ecoqual’It, il riconoscimento premia le aziende e gli enti pubblici che hanno raggiunto significativi risultati di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e servizi ai cittadini attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative.

SCARICA LA GUIDA DELL’EVENTO

LUMIexpo.com