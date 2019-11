Redemption, il brand di collezioni ready-to-wear e couture, apre il suo primo flagship store a New York.



Ubicato in Wooster Street è caratterizzato dalla stessa non convenzionale ed unica visione del brand, presente sulla scena fashion da cinque anni.

L’ interior design della boutique è stato progettato dallo Studio Luca Guadagnino, lo studio di architettura di interni fondato dal regista italiano.

Ogni angolo della superficie di circa 370 mq. è stato concepito per dare luce e mettere in risalto le diverse fonti di ispirazione e le sensazioni che definiscono l’identità del brand.

Per il progetto, Guadagnino ed il suo team sono partiti dalle fotografie che immortalavano i Rolling Stones durante la registrazione di un album in una casa in Costa Azzurra negli Anni ’70: atmosfera soft, decor opulento e motivi senza tempo ricchi di dettagli sapientemente realizzati.

Lo Studio Luca Guadagnino ha ricreato un appartamento francese Haussmann nel flagship store con l’obiettivo di offrire al cliente un’esperienza coinvolgente a 360°.

Un terzo della superficie è riservato allo scenografico ingresso della boutique, impreziosito da un lampadario unico degli anni ‘50 di Venini, un poliedro trilobato in vetro, dal soffitto tridimensionale a motivi incrociati e dal pavimento in travertino di tre colori intrecciati.



L’area di vendita è stata concepita non solo come spazio espositivo ma come lounge in cui il cliente può rilassarsi ed intrattenersi sui due divani centrali in pelle o su quello più appartato nella nicchia e presso il bookshop, dove due poltrone d’epoca Gio Ponti rivestite con tessuti Dedar si fondono in modo non convenzionale ma sapiente con libri ed oggetti preziosi e gli accessori del brand..

Il pavimento in legno antico trentino di recupero reinterpreta il classico disegno a chevron in chiave geometrica e contemporanea, mentre il soffitto si struttura con travi di vetro artigianali e ziggurat di vetro che attenuano la luce diffusa: una composizione fondamentale per l’architettura della boutique e pregiata, realizzata artigianalmente a Murano ed in grado di valorizzare l’intera sala