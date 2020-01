CHAMPION PREMIUM STORE Milano Piazza Cordusio

Champion ha celebrato il 100° anniversario dalla nascita valorizzando ulteriormente una storia unica ed irripetibile tra i brand di abbigliamento sportivo.

Da icona sportiva, simbolo e fonte di ispirazione di tanti atleti, dentro e fuori dal campo, Champion rafforza sempre più la propria presenza nel mondo del lifestyle, di cui è diventato un punto di riferimento, inaugurando un nuovo Premium store progettato dallo Studio di architettura d+d group.

Il negozio di 150 mq., riprende lo stile internazionale dei Premium Champion store di Amsterdam e Londra, dove il comun denominatore è rappresentato dall’alluminio riciclabile e da una fascia nera specchiata lungo il perimetro del negozio, elemento di comunicazione della storia del brand.



Lo store di Milano, però, sottolinea la declinazione del Brand nel mondo del lifestyle: barre luminose che creano una luce diffusa ed avvolgente nei colori Champion. Il concept è quello di uno spazio polifunzionale, dove confluiscono emozioni e modi di essere, un generatore di storie che, dalla piazza fisica al centro di Milano, irrompono in quella virtuale ed internazionale, attraverso i contenuti social.

Con questa nuova apertura, e con la forza dei suoi 100 anni di storia, Champion lancia una duplice sfida; mostrareil percorso di crescita di un brand, icona del passato, vivo nel presente e proiettato nel futuro, con l’ulteriore obiettivo ambizioso di rafforzare la propria posizione di Brand di riferimento nel panorama dello sport style. Il patrimonio culturale di Champion costituisce la solida base per questa nuova sfida, l’iconico logo “C”, è simbolo di autenticità, indossato da atleti, artisti e creativi in tutto il mondo. Il nuovo store è quindi la massima espressione dello sport lifestyle nel cuore di Milano.

Anna Faccioli, classe 1971, si laurea alla facoltà di Architettura di Firenze nel 1997 e dal 1998 è iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Bologna. Inizia la sua attività collaborando con alcuni studi bolognesi specializzati in design, arredo d’interni, corporate identity ed allestimenti temporanei. Dal 2000 al 2009 sviluppa e consolida la sua esperienza come project manager e progettista all’interno dell’azienda Nike sviluppando la catena retail monomarca in Italia.



Tommaso Zanini, nasce a Bologna nel 1973, si laurea in architettura nel 2002 e dal 2003 è iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Bologna. Durante gli studi universitari fino alla laurea collabora con diversi studi professionali, acquisendo esperienze nell’ambito della progettazione architettonica e della direzione dei lavori. Dal 2004 svolge la libera professione di architetto lavorando nel settore residenziale, storico-monumentale, terziario ed occupandosi anche di interior design e architettura per utenze deboli. Dal 2005 al 2009 collabora con la facoltà di architettura di Firenze come cultore della materia e come docente a contratto presso il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura.



Nel 2009 creano lo Studio di architettura associato d+d group.

