Cosmofarma sempre più forte insieme a Fofi, Federfarma, Fondazione Francesco Cannavò e Utifar.

Un accordo strategico per dare ulteriore forza a COSMOFARMA, la manifestazione leader a livello europeo dedicata al mondo della farmacia, è stato annunciato oggi da BOS (BolognaFiere Cosmoprof– Senaf), durante una conferenza stampa congiunta, tenutasi presso l’Ordine dei Farmacisti delle Province di Milano, Lodi e Monza Brianza.

Dall’unione tra FOFI, Federfarma, Fondazione Francesco Cannavò e UTIFAR nasce la volontà di rendere COSMOFARMA un’opportunità irrinunciabile nel panorama delle fiere internazionali di settore, un’eccezionale occasione di aggiornamento, confronto e discussione per gli operatori del comparto, in un contesto normativo come quello farmaceutico in costante evoluzione.

“Questa partnership – dice Gianfranco Ferilli, Amministratore Delegato BOS Srl – assume un’importanza strategica i partner insieme daranno ulteriore sostanza e slancio a una manifestazione che, da sempre, è la vetrina aggiornata di quanto accade nel mondo della farmacia e rappresenta un punto di riferimento per tutti gli operatori di questo settore“.

“I numeri parlano di una fiera in crescita costante – dice Roberto Valente, Consigliere Delegato BOS Srl – che nel 2019 COSMOFARMA ha registrato +7% di visitatori, oltre 400 espositori e un aumento del 15% dell’area espositiva. Questa partnership accrescerà la forza di COSMOFARMA specie in un’edizione, come la prossima, che avrà come focus principale la formazione“.

“COSMOFARMA è da sempre un momento di incontro importante per la farmacia italiana e per i colleghi che operano sul territorio, – dice Andrea Mandelli, Presidente FOFI – una manifestazione che suscita interesse in tutto il sistema salute italiano. La partecipazione e il patrocinio, da quest’anno, della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani nascono dalla nostra politica mirata a essere sempre al fianco di tutte le componenti del nostro mondo, per riaffermare i valori della professione, la sua spinta al cambiamento e al confronto con tutti gli attori del comparto. Sono certo che la collaborazione tra Federfarma, Fondazione Cannavò, e UTIFAR sarà fondamentale per aggiungere nuovi contenuti, al di là dell’aspetto espositivo, a questa manifestazione.”

“Sono pienamente soddisfatto di quest’accordo, che segna un momento decisivo nella storia di COSMOFARMA – dice Marco Cossolo, Presidente Federfarma. Tutte le componenti del settore – in rappresentanza di titolari, collaboratori e mondo professionale – hanno deciso di unire le forze per imprimere una svolta alla manifestazione che ormai da anni rappresenta un appuntamento irrinunciabile per la Farmacia italiana. Ampliando l’offerta culturale con convegni e incontri mirati, l’evoluzione di COSMOFARMA ben si accorda con l’obiettivo di Federfarma, FOFI, Fondazione Cannavò e UTIFAR di operare congiuntamente per una farmacia sempre più legata al territorio e capace di rispondere efficacemente alle esigenze di salute di una popolazione che sta vivendo un profondo cambiamento sociodemografico.”

“La Fondazione Cannavò è convinta partner di Federfarma e UTIFAR nella realizzazione, con il patrocinio della FOFI, di un’iniziativa che rappresenta un consolidato momento di utile confronto, in particolare oggi che la professione e la farmacia italiana, quale presidio sanitario polifunzionale de territorio, sono chiamati a svolgere ruolo e funzioni strategiche per la tutela della salute e la sostenibilità del sistema sanitario – dice Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente Fondazione Francesco Cannavò – coerentemente con la mission della Fondazione Cannavò, che è nata per valorizzare sotto tutti gli aspetti la nostra professione, ci impegneremo a dare il nostro contributo soprattutto sui temi tecnici e scientifici, per accrescere il patrimonio di saperi e competenze necessari al farmacista per affrontare le sfide sempre più impegnative della nuova governance sanitaria e delle politiche del welfare.”

“La collaborazione tra UTIFAR, FOFI, Federfarma e Fondazione Cannavò con COSMOFARMA, rappresenta un importante valore aggiunto per consolidare il ruolo di rilievo della manifestazione, teatro di idee feconde per il nostro settore – dice Eugenio Leopardi, Presidente UTIFAR – in un momento di grande evoluzione della farmacia, in cui il farmacista, oltre alla dispensazione di farmaci e consigli, si occuperà anche di offrire servizi, la sinergia tra queste importanti sigle della categoria, certamente fornirà il giusto indirizzo, attraverso un appropriato programma scientifico, che accompagnerà la vision delle più importanti novità del settore.”

FOFI

FOFI (Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani) è un ente pubblico chiamato a coordinare l’attività degli Ordini e a rappresentare a livello nazionale la professione del Farmacista, tutelandola nell’interesse della collettività.

FEDERFARMA

Federfarma, nata nel 1969, alleata da sempre di COSMOFARMA, è la Federazione Nazionale che rappresenta oltre 17.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Fondazione FRANCESCO CANNAVO’

La Fondazione Francesco Cannavò è nata nel 2004 dalla intuizione del Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Giacomo Leopardi. Da allora, la Fondazione Cannavò opera con efficacia nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento dei professionisti, rappresentando un riferimento per i farmacisti italiani.

UTIFAR

UTIFAR, Unione Tecnica Italiana Farmacisti, è una libera associazione senza fini di lucro fondata nel 1957. Promuove la specializzazione tecnico-scientifica del Farmacista, ponendosi accanto ai propri associati, e a tutti i farmacisti italiani, al fine di garantire gli interessi etici, culturali ed economici della Categoria. Sotto il profilo etico è impegnata a perseguire la tutela del ruolo, dell’immagine e della professionalità del farmacista.

www.cosmofarma.com