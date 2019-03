Oltre 400 espositori a COSMOFARMA EXHIBITION 2019.

La manifestazione, in programma dal 12 al 14 aprile 2019, registra una crescita del 10% dell’area espositiva

Continua a crescere Cosmofarma Exhibition, l’evento, giunto alla 23a edizione, che dal 12 al 14 Aprile riunirà a Bologna gli operatori del mondo della farmacia.

“Sono oltre 400 le aziende espositrici dell’edizione 2019 – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere – e l’area espositiva è aumentata del 10%: questo significa che il lavoro di questi anni ha fatto della manifestazione un format riconosciuto e apprezzato, grazie anche alle iniziative e agli oltre 80 convegni che apportano nuovi contenuti per i partecipanti.Cosmofarma è un punto di riferimento per i leader del settore, per i farmacisti e per gli opinion leader del mondo della farmacia; per l’edizione 2019 ci aspettiamo un incremento di visitatori qualificati. La congiunzione quest’anno con Pharmintech, dedicata al life science, porterà a Bologna l’intera industria, per un momento di business e di incontro di alto livello”.

“Cosmofarma è sempre una preziosa occasione di confronto sui grandi temi di interesse del settore, di scambio di informazioni su prodotti e servizi per aumentarne l’efficienza e la professionalità, integrando sempre più la farmacia nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nella territorializzazione delle prestazioni sanitarie e nei progetti per la cronicità – dichiara Marco Cossolo, Presidente di Federfarma – La farmacia sta vivendo un periodo di profonda trasformazione e di grandi sfide e continua ad evolversi per soddisfare le sempre più complesse esigenze di salute della popolazione e mantenere al contempo il necessario equilibrio economico. Federfarma è impegnata per accompagnare la farmacia in questo cambiamento, senza perdere di vista il suo valore intrinseco di presidio sociale e sanitario sul territorio”.

La conferenza di presentazione di Cosmofarma Exhibition 2019

Di edizione in edizione, Cosmofarma ha confermato di essere un punto di riferimento per l’industria: per le aziende che possono presentare le loro novità e confrontarsi con i farmacisti e le associazioni del settore; per i farmacisti e gli operatori interessati a capire l’evoluzione del mercato e alla ricerca di approfondimenti di livello per incrementare la qualità della propria attività professionale; per compratori interessati a nuove proposte di prodotti e servizi.

I CONVEGNI

Sono oltre 80 i convegni organizzati durante la manifestazione, con importanti approfondimenti e spunti per comprendere l’evoluzione del mercato e adattare di conseguenza le strategie per la gestione della propria farmacia.

Il programma formativo 2019 di Cosmofarma si articola secondo 4 filoni:

Relazioni Umane, novità dell’edizione 2019, per riportare al centro dell’attività del farmacista le relazioni con il cliente/paziente, divenute sempre più l’elemento caratterizzante del punto vendita.



Manageriale & Digital, con spunti per rendere più competitiva la farmacia, attuando una gestione più strategica che sappia rispondere alle nuove esigenze del mercato e utilizzando al meglio le tecnologie rese disponibili dallo sviluppo tecnologico e digitale;

Scientifico , con il coinvolgimento di medici e studiosi sui temi di maggior rilievo per la farmacia, con approfondimenti per incrementare le competenze del farmacista;

INNOVATION & RESEARCH AWARD

Dal 2015, Cosmofarma Exhibition celebra l’innovazione e la ricerca delle aziende del comparto con l’Innovation & Research Award. Anche gli espositori della prossima edizione sono chiamati a presentare il frutto del loro impegno per sviluppare nuovi prodotti e servizi. Grazie al contributo di una giuria di esperti del settore, venerdì 12 aprile saranno nominati i vincitori, nel corso della serata di gala di Cosmofarma.

COSMOFARMA YOUNG

E’ dedicata alle giovani aziende l’iniziativa Cosmofarma Young. Gli imprenditori che si sono affacciati solo recentemente sul mercato potranno godere di massima visibilità presso gli stakeholder.

Con questa iniziativa, Cosmofarma mira a favorire il rinnovamento del comparto e l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti, portatori di innovazione, creatività ed un nuovo concetto di farmacia e industria.

BOLOGNA HEALTH WEEK – Bologna torna ad essere capitale della salute

Dal 10 al 14 Aprile 2019 Bologna riunirà gli operatori nel settore della salute durante la Bologna Health Week, un evento in città e per la città, in occasione di Cosmofarma Exhibition e Pharmintech, la manifestazione dal 10 al 12 aprile dedicata alle tecnologie per la produzione e il confezionamento del farmaco – con il Patrocinio di Federfarma Bologna e del Comune di Bologna. L’iniziativa coinvolge direttamente i cittadini, rendendoli parte delle attività legate al settore della salute e della cura di sé, incentivando la prevenzione e gli screening. Le più importanti farmacie di Bologna e provincia daranno la possibilità di effettuare degli esami a condizioni dedicate.

COSMOFARMA STARTUP VILLAGE

Torna per la quinta edizione consecutive Cosmofarma StartUp Village, l’area dedicate alle start-up e agli spin off per il mondo della farmacia, proposte da giovani imprenditori, associazioni e università. Il progetto propone il meglio della ricerca tecnologica rivolta sia alle farmacie che ai pazienti, con l’obiettivo di proporre alle aziende espositrici di Cosmofarma nuovi progetti per lo sviluppo del proprio business. Nel corso delle scorse edizioni sono stati presentati servizi e progetti innovativi, focalizzati sul benessere del paziente, ma anche su soluzioni software e AI (Artificial Intelligence) per migliorare la gestione della farmacia.

Per informazioni, www.cosmofarma.com