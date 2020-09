Boero studia un nuovo progetto colore dedicato agli architetti di interior.

4 palette per differenti destinazioni d’uso, 12 abbinamenti e 40 colori abilmente selezionati.

Boero, leader in Italia nel mercato dei prodotti vernicianti, lancia il nuovo progetto a supporto di architetti e professionisti per offrire il meglio della consulenza sul tema del colore.

Il colore in architettura d’interni è essenziale per rendere gli ambienti confortevoli, funzionali, piacevoli e stimolanti. Scelte cromatiche sapienti e ben equilibrate sono preziose per modificare la percezione di luminosità e di dimensione degli spazi, oltre a stimolare il sistema simpatico e parasimpatico umano condizionandone il benessere psicofisico.

Nasce così il booklet “Ispirazioni cromatiche”, un utile strumento di consulenza, suggerimenti e cultura del colore, disponibile gratuitamente sul sito Boero.it. Si tratta di una proposta colori studiata appositamente per alcune categorie d’utilizzo degli spazi, a riprova di una ricerca estremamente approfondita sull’impatto visivo ed emotivo che il colore può avere sulle persone.

Il progetto è composto da 4 palette di 10 colori ciascuna, scelte fra gli oltre 1200 colori delle collezioni “I coordinati” e “I contemporanei” di Boero.

Per gli spazi di casa e lavoro. Ambienti domestici e professionali e luoghi ibridi, dove la dimensione della casasempre più si fonde con quella lavorativa rispondendo a nuove funzionalità, dove lo scambio di opinioni, il confronto ed il lavorare insieme diventano sempre più parte della quotidianità. Questa palette è quindi pensata per infondere quiete e dinamismo al tempo stesso per luoghi in cui si è immersi per molto tempo. I colori traggono ispirazione dalla natura: verdi, azzurri e toni della terra, tenui e rilassanti, e vivaci colori floreali quali giallo e rosa.

Per i luoghi dedicati all’accoglienza e ospitalità, come hotel, ristoranti, teatri e boutique, dove l’aspetto ricettivo èla principale funzione e in cui è importante confrontarsi e sentirsi accolti. Una proposta cromatica dai toni intensi, profondi e accoglienti che trasmettono un’idea di calore e pace. La ricercatezza di queste cromie offre ispirazione per infinite combinazioni. Sono in parte colori lussuosi che richiamano l’antico e lo ripropongono in chiave moderna senza cadere nell’opulenza.

Per gli spazi interessati da azione e creatività, dedicati allo svago e all’attivazione fisica, luoghi in cui sentirsi liberi di esprimere sé stessi e di vivere intensamente. Palestre, locali di tendenza, sale musica, camere e spazi di ritrovo per adolescenti, ambienti dedicati al mondo giovane e a chi vuole manifestare le proprie passioni grazie alla dinamicità dei colori proposti. L’arcobaleno è la fonte d’ispirazione di questa palette, qui troviamo tutte le sfumature dello spettro espresse in una variante molto accesa: colori dai contrasti netti e di forte impatto visivo.

Luoghi di benessere e relax, dove prendersi cura di sé e lasciare spazio a mente e fisico.Centri estetici, wellness, cliniche o sale yoga: luoghi in cui prevalgono silenzio, semplicità, meditazione. Questa palette presenta toni leggeri e immateriali, sviluppati in diverse nuance, dalle più eteree alle più profonde. Un continuo alternarsi di colori caldi e freddi, a volte in contrasto complementare, viene attenuato dalla morbidezza dei toni scelti. I blu e gli azzurri, in natura sono colori di sfondo e di lontananza, richiamano ampiezza di spazi e libertà di movimento fisico e mentale. I rosati e aranci tenui, vivacizzano la composizione e riscaldano gli ambienti.

Per ognuna delle 4 palette, inoltre, Boero propone gli abbinamenti più indicati, per creare sinergie tra tutti gli elementi presenti in uno spazio, siano essi i piani di tinta delle pareti o complementi quali arredi, librerie, porte o finestre.

Infine, per ogni palette, sono suggeriti i prodotti Boero più idonei ai supporti che si possono trovare nei diversi ambienti, garantendo così una consulenza a tutto tondo.

Boero, dunque, conferma la sua vocazione per il colore e la sua lunga esperienza nel saperne leggere virtù, caratteristiche, profondità e abbinamenti, offrendo ai professionisti strumenti efficaci e utili, per progettare con attenzione gli spazi nelle loro esigenze funzionali.

