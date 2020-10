Equus prosegue il racconto di Sartoria, brand di Terratinta Group, che affonda le radici nella tradizione artigianale ceramica, abbracciando le singolarità delle tecniche semi-artigianali e combinandole all’innovazione della tecnologia moderna.

Equus nasce da un’ispirazione equestre che Sartoria ha deciso di esplorare e declinare in linee differenti, grazie alle potenzialità del materiale ceramico.

La Collezione combina geometrie sofisticate con forme architettoniche senza tempo per dare vita a una proposta moderna che offre l’unione perfetta di innovazione urbana e tradizione rurale.

Presentata in una ampia gamma di colori, texture e finiture, questa collezione di rivestimenti e pavimenti scolpiti e lavorati in rilievo, permette di esplorare infiniti schemi di posa. L’intera collezione è prodotta in Italia.

Equus propone tre tipologie di superfici: Field, Hoof e Pavé.

FIELD – effetto 3D combinato con scanalature compenetrate nel corpo della piastrella in grès porcellanato

Field viene prodotto con una particolare tecnica di pressatura a secco in stampo personalizzato che permette di estrarre il pezzo con righe sottili che entrano nel gres formando delle fenditure che scavano la materia creando un dislivello di 6mm. La smaltatura artigianale mediante particolari ugelli consente di smaltare il pezzo anche all’interno delle piccole scanalature.

HOOF – la tecnica per sviluppare una piastrella scolpita combinando due diverse finiture: opaco e lucido

Anche Hoof viene creato con una pressatura “a secco”, in uno stampo esclusivo di spessore 12 mm e inciso successivamente con un’ellisse di profondità di 7 mm: un dislivello notevole per un prodotto in grès porcellanato. L’ellisse replica l’impronta dello zoccolo del cavallo per poi essere smaltata e vetrificata a “incastro”, utilizzando il metodo tradizionale a serigrafia, tipico delle lavorazioni artigianali in terzo fuoco.

PAVÉ – forme geometriche sviluppate sul grès porcellanato

Pavé sviluppa sulla piastrella in grès porcellanato una forma geometrica che va oltre i tradizionali formati rettangolari e quadrati.

Il risultato è un formato molto particolare ed esclusivo ottenuto mediante pressatura a secco in stampo.

EQUUS

A collection by Sartoria, brand of Terratinta Group

Design Catherine Braconnier

by