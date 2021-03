Con Isolmant il Ristorante è più silenzioso… e il condominio ringrazia

Grazie alla tecnologia acustica firmata Isolmant scelta per l’intervento di ristrutturazione del ristorante pizzeria “da Frankino” di Bubbio (AT), gli inquilini dei piani superiori dello stabile potranno vivere indisturbati la propria vita quotidiana.

Qualità delle materie prime e delle proposte in carta, servizio impeccabile, un ambiente accogliente e dal design curato dove vivere un’experience gastronomica unica e trascorrere piacevoli momenti conviviali con la propria famiglia o gli amici sono gli ingredienti che determinano il successo di un ristorante.

Se il locale si trova all’interno di un complesso residenziale, a tutti questi elementi di primaria importanza se ne aggiunge un ulteriore a cui prestare la massima attenzione: il contenimento dei rumori provocati dalla propria attività e dai commensali che potrebbero disturbare il relax e la tranquillità dei vicini.

Proprio per questo, un isolamento acustico degli ambienti realizzato a regola d’arte si rivela fondamentale per protegge gli inquilini dei condomini o degli immobili in cui si trova il locale da rumori indesiderati e fastidiosi, e il locale stesso dalla possibilità di ricevere lamentele o addirittura multe salate.

Per rispettare i limiti acustici imposti dalla legge e assicurare alle persone che abitano nello stesso stabile di un ristorante di poter trascorrere attimi di relax senza essere disturbati, è importante progettare un isolamento acustico efficace e puntuale, scegliendo soluzioni altamente performanti come dimostra l’intervento di ristrutturazione del ristorante pizzeria “da Frankino” di Bubbio (AT).

STOP A RUMORI INDESIDERATI CON ISOLMANT

Oggetto di un recente intervento di ristrutturazione, il ristorante pizzeria “da Frankino”, che può ospitare fino ad un centinaio di coperti, si è affidato alla tecnologia e all’innovazione firmate Isolmant per ottenere un eccellente isolamento, dal momento che il locale si trova al piano terra di un complesso che ospita ai due livelli superiori alcune unità residenziali, anch’esse sottoposte a ristrutturazione.

Per proteggere il benessere degli inquilini dei piani superiori, l’impresa Roveta Costruzioni srl di Bubbio, supportata dall’ufficio tecnico di Isolmant, ha scelto diverse soluzioni, fornite dalla rivendita La Margherita Edilizia di Camerano Casasco (AT), per la realizzazione di un “sistema acustico” in grado di garantire risultati efficaci e duraturi nel tempo. In particolare, il solaio interpiano esistente tra il ristorante e gli appartamenti al primo piano (la cui struttura originaria composta da voltine e putrelle è stata mantenuta) è stato isolato grazie all’applicazione di Isolmant UnderSpecial, uno dei prodotti di punta della gamma per l’isolamento sottomassetto dell’azienda di Carpiano (MI).

Sviluppato ad hoc per tutti i casi in cui oltre a un elevato abbattimento acustico sia richiesto anche un aumento del potere fonoisolante del solaio, Isolmant UnderSpecial, applicato in questo intervento nello spessore 8 mm, è un prodotto VOC free composto da Isolmant Special 5 mm accoppiato sul lato inferiore alla speciale fibra agugliata FIBTEC XF1. Una soluzione dalle eccellenti performance che consente di raggiungere ottimi risultati nello smorzamento dei rumori e che grazie alle sue caratteristiche tecniche rispetta i requisiti previsti dai CAM Edilizia.

L’applicazione di Isolmant UnderSpecial è stata completata con la posa della Fascia Perimetrale Tecnica doppio spessore per isolare le superfici verticali del massetto, garantendo così il buon funzionamento del massetto galleggiante ed evitando la formazione di ponti acustici che possono compromettere la qualità dell’isolamento stesso.

Per incrementare ulteriormente l’efficacia dell’intervento ed evitare il propagarsi di rumori fastidiosi nelle abitazioni, il progetto ha poi previsto la realizzazione di un controsoffitto acustico in cartongesso con inserimento di faretti per rendere più luminoso l’ambiente.

Per la realizzazione si è proceduto in primis con l’applicazione in aderenza nell’intradosso del solaio esistente di Isolmant Telogomma, spessore 2 millimetri, un prodotto speciale creato ad hoc da Isolmant per incrementare l’isolamento acustico dei solai e smorzare le vibrazioni nelle strutture leggere in cartongesso. Grazie alla sua flessibilità, il manto massivo elasto-dinamico a base di gomma EPDM a mescola speciale con cariche minerali (densità superficiale 4 kg/mq circa), rivestito su entrambi i lati con garza antiaderente, può essere applicato facilmente su superfici non planari come in questo caso.

Per aumentare il livello di isolamento acustico e smorzare i rumori del solaio, le superfici a vista delle putrelle sono state poi rivestite con Isolmant Telogomma E+45, soluzione composta da Isolmant Telogomma accoppiato su entrambi i lati a Isolmant 3 mm e che unisce all’ottimo isolamento acustico al calpestio di Isolmant un buon isolamento acustico aereo grazie alla sua notevole massa. Lo stesso prodotto è stato poi utilizzato per “inscatolare” i faretti.

Si è poi proceduto con l’applicazione della fascia Isolmant Fascia Nastro per desolidarizzare i montanti metallici dalle lastre in cartongesso, mentre in intercapedine nell’orditura metallica è stato inserito Isolmant Perfetto CG 45 mm,prodotto indicato per l’isolamento acustico e termico delle partizioni leggere come i controsoffitti in cartongesso. Composto da un pannello della speciale fibra IsolFIBTEC PFT (fibra riciclata in tessile tecnico di poliestere a densità crescente lungo lo spessore, dalle elevate prestazioni termiche e acustiche) Isolmant Perfetto CG 45 mm è atossico, ecologico e di durata illimitata: anche questo prodotto, frutto della ricerca & sviluppo di Isolmant, rispetta i requisiti previsti dai CAM Edilizia.

Il controsoffitto è stato infine terminato con il tocco di classe: la posa di IsolGypsum Telogomma Standard, la soluzione del sistema a secco Isolmant4you ideale per le strutture a doppia lastra: l’accoppiato massivo di Isolmant, IsolGypsum Telogomma abbinato a una lastra in cartongesso standard garantisce un elevato smorzamento delle vibrazioni, oltre che un importante isolamento acustico anche alle basse frequenze.



«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti – spiega il geometra Roberto Roveta, titolare dell’omonima impresa di costruzioni –. Grazie al supporto dell’ufficio tecnico Isolmant siamo riusciti a completare con successo un intervento complesso che presentava diverse criticità come la presenza nel controsoffitto di numerosi faretti».

L’ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI APPARTAMENTI

Per garantire il massimo comfort ai residenti del complesso, si è proceduto inoltre a isolare acusticamente con l’innovativa tecnologia di Isolmant anche i solai interpiano e le pareti divisorie tra gli appartamenti.

Nei solai in laterocemento che suddividono gli appartamenti del primo e del secondo piano, la soluzione protagonista è stata nuovamente Isolmant UnderSpecial nella versione 8 mm, mentre per i divisori verticali i prodotti Isolmant applicati sono stati tre: Isolmant Perfetto Special 50mm, Isolmant Perfetto TR 30mm e Isolmant Fascia Tagliamuro.

Per isolare termicamente e acusticamente le doppie pareti con intercapedine che separano le diverse unità immobiliari sono stati applicati Isolmant Perfetto Special 50mm e Isolmant Perfetto TR 30mm, due ottimi “smorzatori acustici” grazie alla loro struttura morfologica a densità differenziata lungo lo spessore.

Entrambe le soluzioni sono costituite dalla speciale fibra IsolFIBTEC PFT, fibra riciclata in tessile tecnico dalle elevate prestazioni termiche e acustiche (accoppiata a Isolmant Special 5 mm nel caso di Isolmant Perfetto Special) di durata illimitata, atossica ed ecologica (prodotti anch’essi che rispettano i requisiti richiesti dai CAM Edilizia).

L’applicazione di Isolmant Fascia Tagliamuro, nella sua versione strong (70kg/mc) con altezza di 15 cm, è stata invece necessaria per desolidarizzare le partizioni verticali dell’edificio al fine di evitare il fenomeno di connessione rigida fra i diversi piani del fabbricato. Grazie alla sua densità calibrata, Isolmant Fascia Tagliamuro garantisce, infatti, da un lato la necessaria resistenza meccanica (onde evitare cavillature nei tramezzi), e dall’altro lato l’effetto molla antivibrante richiesto per escludere la formazione di ponti acustici.

Un palazzo con un ritrovato comfort e benessere abitativo che rende felici tutti i residenti e i clienti del ristoratore, nell’attesa che il rientro alla normalità permetta la riapertura “silenziosa” e a pieno regime della pizzeria ristorante “da Frankino”.

Tecnasfalti Isolmant

Presente da oltre 40 anni sul mercato dell’isolamento acustico e termico nelle costruzioni civili e industriali con il marchio Isolmant, Tecnasfalti ha da sempre come obiettivo il benessere e il comfort abitativo delle persone che negli edifici vivono e lavorano. Ricerca, qualità, tecnologia e innovazione sono i capisaldi di questa realtà in continua evoluzione per rispondere alle esigenze del mercato. Esperienza e profonda conoscenza dei materiali hanno portato Tecnasfalti allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia, come isolspace, il brand per la fonocorrezione di design, una problematica sempre più attuale e diffusa che l’azienda ha saputo anticipare e affrontare con prodotti altamente personalizzabili per interventi tailor made che uniscono design e funzionalità, elevate prestazioni acustiche e dimensione estetica. Un’azienda con uno spirito innovativo e uno sguardo rivolto verso nuove frontiere, che non smette mai di accettare nuove sfide.