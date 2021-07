I pannelli Rockfon Contour® dalle alte performance acustiche ed estetiche creano uno spazio che si ispira alle pennellate post-impressioniste

La fase di espansione dell’Hotel Meininger Amsterdam City West è completata. Il pezzo forte è la sua lobby, rinnovata grazie ai Baffles di Rockfon, che fin dall’ingresso creano un’atmosfera accogliente e guidano il visitatore.

Tutti gli Hotel Meininger riconoscono alla cultura della città in cui si trovano un ruolo importante, e cercano di rifletterne gli aspetti caratteristici nel design degli spazi. Anche l’edificio di Amsterdam, recentemente ampliato e rinnovato non fa eccezioni, conferendo alla progettazione della struttura il carattere dei maestri d’arte olandesi.

L’architetto berlinese Christian Sandor Tschersich van Lava, cui è stato affidato il progetto, ha preso così Vincent Van Gogh come ispirazione, per creare un sorprendente soffitto che aiuta i visitatori della hall ad orientarsi.

Nel programma di ristrutturazione, l’architetto è stato fin da subito incaricato di prendersi cura della lobby dell’hotel e della sua acustica, elemento fondamentale per un progetto che voleva tenere conto non solo della bellezza estetica della struttura, ma anche dell’esperienza sensoriale dei visitatori. Il controllo dei rumori e il conseguente comfort acustico sono elementi imprescindibili per la realizzazione di un progetto così ambizioso.

Per realizzare un soffitto simile a un dipinto, che potesse offrire un’esperienza indimenticabile, il progettista ha scelto di utilizzare i Baffles in lana di roccia Rockfon Contour® : una soluzione dalle alte performance acustiche che ha permesso di creare un layout che si ispira alle pennellate post-impressioniste di Van Gogh.

La lobby dell’hotel dispone di tre hotspot: l’area della reception, la tromba delle scale con gli ascensori, e il bar. Per sviluppare un design che orienta il visitatore, l’architetto ha utilizzato il colore, rendendo il percorso più luminoso man mano che ci si avvicina a uno degli hotspot. L’ospite è condotto visivamente verso i diversi ambienti anche attraverso l’altezza del soffitto, sempre più basso verso la destinazione.

Inoltre, i Baffles Rockfon Contour sono disposti con un approccio che tiene conto della direzione dello spostamento, in modo tale che possano indicare la strada verso i tre punti di accesso, e insieme conferire fascino alla hall.

Il Meininger di Amsterdam è il primo progetto dell’architetto Tschersich dove sono stati installati i Baffles di Rockfon: “È una soluzione meravigliosa che offre molteplici possibilità di progettazione. È fonoassorbente e ha potenzialità estetiche senza precedenti. Anche il gruppo Meininger è entusiasta del risultato e di come abbiamo raggiunto questo obiettivo insieme. Sto progettando un hotel a Parigi e sono certo di utilizzare di nuovo i prodotti Rockfon”.

I Baffles Rockfon Contour® sono veloci e facili da installare per migliorare l’assorbimento acustico di un controsoffitto esistente, e sono la soluzione per gli edifici dove è richiesto un frequente e libero accesso ai servizi, come il settore alberghiero e ricettivo.