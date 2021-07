Servizi Tech e Green per l’innovazione nel Retail

Al Centro Commerciale Rescaldina di Nhood, la prima oasi verde indoor “cRESCO” e un vero assistente virtuale a misura di cliente “Dina”.

Al Centro Commerciale Rescaldina, di proprietà della società immobiliare Nhood, arrivano due nuovi servizi interattivi a misura di cliente: “cRESCO”, un giardino indoor interattivo, e “Dina”, l’assistente virtuale on demand del cliente attivo sia all’interno che all’esterno del mall.

I progetti, rispettivamente realizzati da Hexagro e LIFEdata, sono i vincitori della Call 4 Startup promossa da Nhood e dal PoliHubnella categoria “Local Community” e confermano l’approccio di Nhood nel concepire i propri asset non solo come aggregatori di commercio, ma soprattutto come luoghi al servizio del cittadino, in risposta alle sue nuove necessità e ai nuovi stili di vita, e per avere un triplo impatto positivo, sulle Persone, sul Pianeta e sul Profitto.

«“cRESCo” e “Dina” racchiudono molti aspetti significativi dei nostri valori aziendali, possono migliorare la qualità dei momenti di permanenza dei visitatori che frequentano il nostro centro commerciale a Rescaldina, e sono in linea con la mission aziendale di Nhood: essere accanto ai nostri clienti, accompagnarli nelle loro necessità quotidiane, offrire a ciascuno di loro un motivo nuovo ogni giorno per venire a visitarci, siano essi adulti alla ricerca di un prodotto o un negozio specifico o bambini che possono essere incuriositi da una bellissima piantina che cresce sotto ai suoi occhi di settimana in settimana» – spiega Simona Portigliotti, Direttore Marketing, Comunicazione, CSR & Innovation Nhood – «L’innovatività dei servizi, la sostenibilità e l’integrazione sociale sono le parole d’ordine che caratterizzeranno le strategie di Nhood, ma soprattutto sono il risultato della profonda capacità di ascolto che da sempre ci caratterizza e che nel futuro prossimo ci distinguerà ancora di più».

“cRESCO” è il primo orto urbano interno all’interno di un mall dedicato alla coltura di piante e erbe, è basato su una sofisticata tecnologia incentrata sulla coltura aeroponica, ed è il risultato del percorso di accelerazione di Hexagro, una startup specializzata in tecnologie di agricoltura verticale.

Questa oasi verde, che accoglie i visitatori con comodi divanetti in eco-pallet e tavolini-bobina naturali, consta in un’applicazione digitale nata per aiutare il visitatore a scoprire le peculiarità delle specie vegetali in coltura, in modo interattivo e attraverso QR code. Nell’occasione del suo rilascio, è stato attivato un concorso che prevede premi in buoni shopping ai primi utilizzatori dell’app.

Grazie alla sua applicazione digitale, il visitatore viene guidato alla scoperta dei progetti ecosostenibili in cui il centro commerciale Rescaldina è impegnato: la raccolta differenziata, la diminuzione del consumo energetico, la gestione più efficiente delle risorse idriche per i quali il centro ha ottenuto la certificazione BREEAM RFO. Un impegno che proseguirà anche nel corso del progetto di ampliamento del Centro Commerciale, che prevede il raddoppio dei suoi spazi secondo un indirizzo fortemente improntato all’eco sostenibilità e all’economia circolare.

In aggiunta, il Centro Commerciale Rescaldina annuncia l’adozione di “Dina”, il servizio gratuito di assistente virtuale on demand per guidare il cliente all’interno e all’esterno del mall, che come una vera personal shopper interagisce con lui rispondendo ad ogni sua domanda e fornendogli indicazioni in pochi istanti.

Grazie alla tecnologia sviluppata in collaborazione con LIFEdata, start up innovativa specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale, che integra canali digitali con quelli fisici – , Dina fornisce gli orari di apertura e chiusura, la localizzazione dei negozi, ristoranti e dei servizi con le relative indicazioni per raggiungerli tramite il Gps di Google; le promozioni e gli eventi in corso; gift card e guida all’acquisto.

Dina è operativa anche in caso di emergenze: fornisce un collegamento diretto al recapito telefonico del centro e integra un supporto utile di assistenza clienti per raggiungere la propria auto nel parcheggio, una volta terminato lo shopping. Infine, l’assistente virtuale permette ai clienti di iscriversi alla newsletter del Centro.

Collegarsi a Dina è semplicissimo e si può fare attraverso tutti i touchpoint del centro con dispositivi sia mobili che desktop, selezionando le funzioni WhatsApp, Facebook, Messenger o via chat.

Tutte le informazioni sul Centro Commerciale Rescaldina sono disponibili al sito: www.centrorescaldina.it www.nhood.it