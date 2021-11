CARILLO HOME continua la sua espansione ed apre un temporary store a Milano

I tessili per la casa elementi di interior design sempre più irrinunciabili: il family brand sceglie le vie dello shopping per avanzare sul territorio nazionale.

Milano, corso Buenos Aires 28: con un nuovo flagship e temporary store, nel pieno centro della città della moda, Carillo Home, il family brand della Angelo Carillo & C. S.p.A, continua a farsi strada in Italia e mette a segno un nuovo importante traguardo per il suo progetto di espansione trasversale.

Uno spazio phygital, che unisce un punto vendita monomarca di ben 180 mq e lo shop online e che rappresenta a pieno il mood del marchio.

Si tratta infatti di un progetto inverso ed innovativo, che a partire dallo sviluppo della sua piattaforma e-commerce, è sfociato nell’apertura di tre negozi monomarca e 23 shop in shop e porterà entro il 2023 all’apertura di 22 nuovi corner e 12 punti vendita, concentrati nei centri storici delle città Italiane e nelle principali vie dello shopping.

È proprio il caso del secondo punto vendita a Milano, un negozio direzionale e temporaneo, che l’azienda ha confermato fino a fine giugno, composto da uno staff di tre nuove risorse, che accompagneranno il cliente in una nuova esperienza sensoriale, all’insegna dell’omnicanalità.

Il punto vendita infatti, vissuto a 360°, porta il visitatore dallo spazio fisico del negozio “intelligente” a quello virtuale, grazie ai table touch, che consentono di sfogliare il catalogo, visionare i prodotti non presenti in negozio, acquistarli sul posto, ritirarli in magazzino o riceverli direttamente a casa.

Lo stesso concept fisico dello store, realizzato per moduli, consente al cliente di spostarsi all’interno di un ambiente unico e non convenzionale, che accoglie le collezioni con una esposizione verticale.

Tutti gli elementi, minimal e naturali, come il ferro e legno degli scaffali, giocano e si combinano, fondendosi e dialogando con i prodotti, i veri protagonisti della scena. Proposte di design ricercato e alla moda, che si sposano con ogni ambiente della casa.

Presenti all’interno dello store i tre brand di proprietà, Riviera, Reevèr e Linea Oro, con le loro nuove collezioni Autunno/Inverno 2021-22, una vasta gamma di prodotti tessili, dalla biancheria letto e bagno ai tendaggi, fino ai tessuti per la tavola e la cucina, tutti dallo stile originale e tessuti innovativi e oggi valorizzati anche dal tocco in più della manifattura italiana. L’azienda è, infatti, impegnata in un importante piano di rientro in Italia delle sue produzioni top di gamma. Dalla scelta dei colori, a quella dei tessuti, anche a metro, l’intera proposta esalta il concetto di confort assoluto, in grado di rendere ogni ambiente della casa armonico ed equilibrato.

Novità della stagione è la nuova collezione Evoé, a marchio Reevèr, interamente ispirata alla città di Pompei. Tessuti sui quali il tempo sembra essersi fermato, ma che ci parlano attraverso colori caldi e geometrie, fiori e frutti, colombe, pappagalli e architetture fantastiche, il tripudio di un magnifico giardino dipinto.