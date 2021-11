﻿Taglio del nastro al Centro Commerciale Le Due Torri

PTA Group inaugura un nuovo concept di Area Bimbi con Caffetteria.

All’interno del Centro Commerciale Le Due Torri di Stezzano (BG) apre Space Destination – Area Bimbi con Caffetteria, una nuova area tematizzata dedicata al family entertainment progettata da PTA Group.

L’area bimbi assistita, inaugurata all’interno della nuova galleria del Centro Commerciale Le Due Torri, è una “navicella spaziale” che propone giochi, percorsi interattivi, un simulatore e un playground “lunare” con blacklight, dove i più piccoli avranno la sensazione di giocare e muoversi nello spazio.

All’ingresso le famiglie sono accolte da un’Ape Car trasformata in uno “shuttle” che propone merende spaziali. Ape Space Shuttle è un piccolo ma accattivante punto di ristoro che fa da ponte tra la Terra (la galleria) e lo Spazio (l’area bimbi).

Progettata e realizzata da PTA Group tramite la propria business unit Boobaloo, che offre sin dal 1999 soluzioni complete per le famiglie all’interno dei Centri Commerciali, rappresenta la prosecuzione di un percorso di collaborazione pluriennale iniziato con il Centro Le Due Torri sin dalla sua apertura.

“La collaborazione ormai decennale con PTA Group è per noi un valore aggiunto all’offerta che proponiamo per le famiglie”, dichiara il direttore dello Shopping Center Roberto Speri. “In questo nuovo punto, situato nell’ala recentemente inaugurata, i bambini potranno divertirsi mentre i genitori sono impegnati nello shopping o in altre attività come andare al cinema. Con offerte di qualità andiamo incontro alle esigenze di tutti rendendo il tempo trascorso a Le Due Torri estremamente piacevole”.

“Il leisure è ormai riconosciuto come elemento fondamentale e di distinzione di un Centro Commerciale. Altarea e il Centro Commerciale Le Due Torri hanno da sempre creduto nei servizi per la famiglia, con aree e progetti interamente dedicati ai bambini. Ringraziamo Altarea per averci dato l’opportunità di metterci alla prova anche con una sfida allo spazio…”, commenta Laura Giannini, COO di PTA Group.