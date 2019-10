CNCC – Convegno “Centri Commerciali e Investitori”

Si è tenuto oggi 17 ottobre 2019, a Palazzo Visconti di Milano, il convegno “Centri Commerciali e Investitori” organizzato da CNCC.

L’andamento del mercato degli investimenti immobiliari e le trasformazioni in atto dell’industria dei poli commerciali in Italia ed in Europa sono stati i temi centrali.

Un appuntamento importante per fare il punto della situazione sull’appeal del prodotto retail sugli investitori, sulle sue performance, sul panorama europeo ma soprattutto, con l’aiuto dei protagonisti del settore, per avere una visione attuale e prospettica dei trend del Retail Real Estate. L’obiettivo è stato quello di stimolare una lettura dei cambiamenti in atto in questa fase di transizione, caratterizzata dalle sfide dettate da nuove modalità di consumo e dalle tecnologie digitali.

Durante l’apertura dei lavori, Roberto Zoia, Presidente Commissione Sviluppo e Investimenti Real Estate CNCC e Direttore Sviluppo, Patrimonio e Gestione Rete IGD SIIQ, ha voluto sottolineare come il comparto Retail resti un segmento di riferimento del mercato immobiliare.

Nella sessione “Investimenti in immobili non residenziali in Italia” Cristiana Zanzottera, Head of Research BNP Paribas Real Estate ha evidenziato come Il terzo trimestre 2019 abbia registrato investimenti per circa 2,2 miliardi di euro, in crescita del 20% circa rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno e rispetto alla media dei Q3 degli ultimi 5 anni. Il risultato di quest’ultimo trimestre è stato ottenuto grazie alla chiusura di circa 50 operazioni. Il 2019 si conferma quindi un ottimo anno totalizzando nei primi nove mesi il livello di circa 7,2 miliardi di euro di investimenti: +40% circa rispetto allo stesso periodo del 2018 e +5% circa rispetto ai primi nove mesi del 2017, che è stato l’anno record in assoluto per il settore immobiliare commerciale in Italia.

In occasione del suo intervento Luca Dondi, Amministratore Delegato Nomisma, ha fatto notare come l’Industry dei Poli Commerciali attivi valore lungo il sistema economico nazionale per quasi 140 miliardi di euro, con un impatto occupazionale che supera i 780.000 occupati. I Centri Commerciali – senza perdere la loro funzione core, ossia quella degli acquisti (effettuati dal 86% dei regular user) si configurano sempre più come social hub, luoghi di aggregazione e socializzazione in cui trascorrere il tempo libero e fruire di servizi accessori. Per l’83% dei regular user, infatti, il Centro Commerciale diviene un luogo in cui trascorrere il tempo libero guardando vetrine e curiosando tra le offerte, il 38% in un Centro Commerciale usufruisce anche delle proposte enogastronomiche presenti nella galleria.

Nella sessione “Percezione dei Centri Commerciali: un confronto con alcune asset class emergenti” Savino Natalicchio, Managing Director, Special Divisions Duff&Phelps REAG, Retail Professional Group RICS Italia ha presentato uno studio dove si percepisce come il settore retail sia ancora resiliente ed interessante per gli investitori.

Il tema “Situazione del Mercato Retail in Italia vs altre Asset Class” è stato affrontato durante la Tavola Rotonda alla quale sono intervenuti esponenti di società di consulenza immobiliare che hanno approfondito le dinamiche dei diversi comparti del settore immobiliare e delle possibili sinergie con altre asset class quali la logistica:

Oriana Bezze Head of Retail Capital Markets JLL

Davide Dalmiglio Head of Capital Markets JLL

Silvia Gandellini Head of Retail Investment Properties CBRE Italy

Marco Montosi Head of Investment Savills Italy

Andrea Orsa Partner, Head of Capital Markets Retail Cushman &Wakefield

Durante la Tavola Rotonda “La visione delle Properties e degli investitori Core” hanno partecipato i rappresentanti dei grandi proprietari di centri commerciali e degli investitori istituzionali core, che si sono confrontati sui macro trend di mercato, fornendo le proprie visioni sul segmento retail.

Maryse Beucher Direttore Generale Carmila Italia

Salvatore Ciccarello Direttore Generale Cattolica Immobiliare

Edoardo Favro Area Key Business CEETRUS – Amministratore Delegato RES

Roberto Fraticelli Director Eurocommercial Properties

Massimo Moretti Presidente CNCC, Direttore Generale CDS Holding

Donato Saponara Country Head of Italy and Head of Transactions West Europe Allianz Real Estate

A Chiusura dei Lavori, il Presidente CNCC Massimo Moretti ha così commentato: “Questo convegno è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per chi voglia avere una panoramica completa del capital market dei centri commerciali. Ancor più importante oggi, quando una certa disinformazione riguarda il nostro settore a livello internazionale. Chiediamo a tutti i players interessati una maggiore attenzione sui dati reali del nostro settore, in Europa ed in particolare in Italia: rimaniamo, nei dati reali, una asset class di assoluto interesse per gli investitori.”

