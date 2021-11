Woolrich apre il suo primo flagship store a Bologna

Woolrich apre a Bologna, in via Clavature 7/E.

Un tributo alla città che a partire dagli anni ’80 ha reso famoso il brand americano in tutta Europa e poi in Asia, e dove tutt’ora ha sede il suo headquarter.

Lo spazio si sviluppa su due livelli, per una superficie complessiva di 250 metri quadri, di cui 195 dedicati alla vendita. Legno massello, fregi a soffitto enfatizzati da una illuminazione diffusa, pavimenti arricchiti da tappeti che riproducono il logo Woolrich convivono in sintonia con elementi d’arredo di design, giocando a contrasto con dettagli in metallo pensati per gli spazi espositivi. Arricchiscono il tutto carte le parati che riproducono spazi esterni in linea con l’essenza del brand.

«Siamo entusiasti di aprire il nostro primo store Woolrich a Bologna, una città che per oltre 35 anni ha accolto il brand. Con un’eredità di oltre 190 anni come marchio di abbigliamento outdoor americano, questo nuovo spazio, situato nel cuore del centro storico, mostrerà le ultime innovazioni in termini di prodotto e collaborazioni, così come l’heritage per il quale è rinomato a livello globale», ha commentato il ceo Stefano Saccone

La boutique ospita al suo interno l’offerta completa delle linee Woolrich, uomo, donna, kid footwear e accessori oltre alle collaborazioni speciali e limited edition.

www.woolrich.com