Scotch & Soda apre una boutique a Milano

Scotch & Soda apre in Via Manzoni a Milano la sua prima boutique italiana a gestione diretta.

L’apertura della boutique milanese rappresenta un passo importante nell’espansione retail del brand, attualmente presente sul territorio nazionale con due store in franchising a Milano CityLife e Bergamo Oriocenter e con due outlet store. La rete wholesale del marchio continuerà la sua espansione anche nella seconda metà del 2022, con l’imminente apertura di nove nuovi corner in diversi department La Rinascente, tra cui Milano, Torino, Cagliari e Palermo.

Gli interni riprendono il concetto di design in-store “Free Spirit” di Scotch & Soda e si ispirano al pensiero liberale di Amsterdam, città natale del brand.

L’ambiente è caratterizzato da colori caldi, arredi eleganti, elementi sostenibili come l’illuminazione a LED, pavimento a spina di pesce in legno FSC e appendiabiti in materiali riciclati.

“L’apertura del flagship store di Milano – ha affermato in una nota il CEO Frederick Lukoff – rafforza la nostra presenza in Italia, un mercato chiave che consideriamo ricco di potenziale. Rappresenta una grande opportunità che ci consente di raggiungere nuovi clienti locali e internazionali in una location prestigiosa e di far conoscere loro il nostro marchio, ispirato allo spirito libero di Amsterdam. Questa nuova apertura segna un’importante pietra miliare della nostra attuale strategia di crescita europea e globale”.

Il piano di espansione retail continuerà proseguirà nella seconda metà del 2022, con ulteriori aperture dirette in Europa, tra cui un flagship a Londra, Covent Garden, in agosto. Questa accelerazione della rete globale di vendita al dettaglio si combina con l’integrazione di una soluzione di commercio unificato e la messa in servizio da settembre di un nuovo magazzino di 27.500 metri quadrati ad Hoofddorp, nell’Olanda settentrionale.