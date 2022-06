SLOWEAR apre il suo secondo store a New York

Slowear ha aperto il suo terzo store americano, secondo a New York City, al 330 di Lafayette Street, nel cuore di Soho.

Soffitti in lamiera decorati in stile newyorchese, colonne in ghisa a tutta altezza e un’estensione di 6 vetrine sull’angolo tra Bleeker St. e Lafayette St., faranno del nuovo flagship un luogo di sicura attrazione in una zona della città in pieno fermento.

Lo store di 280 mq., progettato in collaborazione con lo Studio Donati di Milano, nasce con un’operazione davvero esperienziale – come nello stile del brand.

Infatti, oltre ad un’ampia selezione dei marchi Incotex, Zanone, Glanshirt e Montedoro, offrirà anche una serie di brand di ricerca sia di abbigliamento che di accessori che completeranno l’offerta per la clientela newyorchese che già da 7 anni ha dimostrato grande affetto per il precedente store in Prince St. (che continuerà le sue attività).

In aggiunta all’area abbigliamento lo spazio offre due ulteriori aree: una lounge, attrezzata con bar e una smart tv collegata alla neonata Slowear TV (il canale TV dello Slowear Magazine che offre una selezione di video e curiosità/interviste dal web); e uno spazio beauty con una selezione di brand di cosmetica dotata di un esclusivo studio per trattamenti. Un luogo di bellezza, relax e benessere – e di pura esperienza – nel cuore più frenetico della grande mela.